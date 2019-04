Linz (www.aktiencheck.de) - Der kanadische Arbeitsmarkt erlitt am Freitag einen kleinen Rückschlag, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Der Arbeitsmarktbericht habe den Abbau von 7.200 Stellen gezeigt. Für das 1. Quartal 2019 bleibe aber ein solider Stellenaufbau von 116.000 Arbeitsplätzen. Auch die Arbeitslosenquote sei mit 5,80% stabil geblieben. Experten würden erwarten, dass der kleine Abbau keinen Einfluss auf die Zinsentscheidung der Bank of Canada im nächsten Monat haben werde. Stephen Poloz, der Gouverneur der Bank of Canada, habe sich letzte Woche optimistisch gezeigt, dass sich Kanada von einer leichten Wirtschaftsabschwächung erholen werde. Aus diesem Grund sei für ihn das aktuelle Zinsniveau von 1,75% angemessen, auch wenn es unterhalb des neutralen Zinsniveaus liege. Unsicherheit schaffe auch die Verzögerung der Ratifizierung des USMCA-Abkommens (Nachfolgeabkommen zur NAFTA). In den USA werde z. B. die Beschlussfassung von den Demokraten blockiert.



Die Bandbreite für EUR/CAD (Kanadischer Dollar) für diese Woche liege zwischen 1,4870 und 1,5220. (09.04.2019/ac/a/m)



