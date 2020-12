Börsenplätze K+S-Aktie:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol Deutschland: SDF, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Über 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol Deutschland: SDF, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Die über viele Monate arg gebeutelten Aktionäre von K+S hätten derzeit endlich wieder Grund zur Freude. Die Anteilscheine des Kaliproduzenten hätten sich zuletzt kräftig erholt. Nachdem es in dieser Woche bereits einen äußerst bullishen Analystenkommentar gegeben habe, sei nun eine weitere positive Nachricht gefolgt.So mache K+S Fortschritte bei der Beilegung eines Konflikts um die Entsorgung von Produktionsabwässern. Die Gemeinde Herleshausen (Werra-Meißner-Kreis) habe als erste Kommune einer hessischen und thüringischen Klägergemeinschaft eine Vereinbarung unterzeichnet. Darin sichere K+S der Gemeinde unter anderem zu, die Versenkung von Salzabwässern in den Untergrund bis Ende 2021 zu beenden, man verständige sich über Entlastung des Flusses Werra sowie ein gemeinsames Naturschutzprojekt. Im Gegenzug wolle Herleshausen die Klage gegen die Einleitung von Salzabwässer in die Werra für erledigt erklären.Die Entsorgung von Salzabwässern sei für die Produktion von K+S im hessisch-thüringischen Kalirevier entscheidend. Doch das führe seit Jahrzehnten zu Konflikten mit Naturschützern und Kommunen. Seit ein paar Jahren setze das Unternehmen auf Verhandlungen. "Wir arbeiten seit drei Jahren im Rahmen unserer Umweltstrategie erfolgreich daran, uns mit Kommunen und Verbänden zu verständigen, die bestehende Genehmigungen für die Versenkung oder die Einleitung in die Werra angefochten haben", habe K+S-Chef, Burkhard Lohr, gesagt. Weitere Einigungen seien in Vorbereitung. 2017 habe K+S sich schon mit dem Bund für Umwelt und Naturschutz BUND und der thüringischen Gemeinde Gerstungen geeinigt.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link