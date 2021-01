XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol Deutschland: SDF, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Über 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (06.01.2021/ac/a/d)



K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol Deutschland: SDF, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Schwächelnde Kalipreise, Produktionsprobleme wegen mangelnder Abwasserentsorgung und Schwierigkeiten beim Salzwerk-Neubau in Kanada, hätten dem das Papier des Kasseler Konzerns heftig zugesetzt. Mit dem Verkauf des amerikanischen Salzgeschäftes sei aber ein wahrer Befreiungsschlag gelungen. Jetzt stehe K+S zwar wieder als fast reines Düngemittel-Unternehmen da, doch bei den Preisen für Kali-Standarddünger rechne das Management mit einer leichten Erholung. Auch der kanadische Konkurrent Nutrien erwarte aufgrund eines besseren landwirtschaftlichen Umfelds und höheren Preisen für Feldfrüchte eine Besserung. Die Stabilisierung der Kalipreise, die nach dem Spartenverkauf schlankere Verwaltung und das Hochfahren der Produktion in Kanada würden ab dem vierten Quartal auf höhere operative Gewinne hoffen lassen. Das schaffe Zeit für eine weitergehende Umstrukturierung.Vom gelungenen Turnaround bei K+S zu sprechen sei zwar noch verfrüht, denn die gelösten Probleme würden nur für mehr Zeit für die laufende Umstrukturierung sorgen. Die Kursrally seit Jahresbeginn zeige aber, dass Anleger K+S eine Trendwende zutrauen würden, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.01.2021)