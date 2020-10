Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Über 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (06.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Der Düngerkonzern K+S verschaffe sich mit dem milliardenschweren Verkauf des amerikanischen Salzgeschäfts dringend benötigte finanzielle Luft. Die Sparte gehe an Stone Canyon Industries Holdings LLC, Mark Demetree und Partner, wie die Hessen am Montagabend in Kassel mitgeteilt hätten. Der Unternehmenswert belaufe sich auf 3,2 Milliarden US-Dollar. Mit dem Abschluss der Transaktion, die unter anderem noch von Kartellämtern genehmigt werden müsse, rechne K+S im Sommer 2021. Dann solle der Kaufpreis in bar entrichtet werden.Am Vormittag habe K+S bereits von fortgeschrittenen Gesprächen gesprochen, woraufhin die Aktien angesichts einer überraschend hohen in Aussicht gestellten Bewertung des Salzgeschäfts bis zum Handelsschluss um rund 14 Prozent zugelegt hätten.Dass die Anleger positiv auf den Verkauf reagieren würden, überrasche wenig. So würden die Kasseler das Geld dringend für den Schuldenabbau brauchen. In den vergangenen Jahren hätten dem MDAX-Konzern Produktionsprobleme in Deutschland wegen mangelnder Entsorgungsmöglichkeiten für Abwässer sowie eine Flaute des globalen Düngermarktes schwer zu schaffen gemacht. Der infolge des milliardenschweren Neubaus des Kaliwerks in Kanada gestiegene Schuldenberg habe auch daher nicht wie eigentlich geplant schrumpfen können.Auch daher stünden die Aktien schon länger unter Druck. Das Minus seit dem Jahreswechsel belaufe sich trotz des Kurssprungs zum Wochenauftakt immer noch auf rund 37 Prozent. Aktuell ringe das Papier mit der Marke von 7 Euro, die zuletzt mehrfach eine zu hohe Hürde gewesen sei. Ein Sprung darüber könnte den Papieren zusätzlich Schwung verleihen.Bis sich das langfristige Bild deutlich aufhelle, könnte es aber noch eine Weile dauern. Aktuell bringe es K+S an der Börse auf einen Wert von rund 1,35 Milliarden Euro. Im Herbst 2015, als das Unternehmen noch im DAX gelistet gewesen sei, habe die Marktkapitalisierung noch bei rund sechs Milliarden Euro gelegen. Damals habe der Konkurrent Potash, der inzwischen im Düngerkonzern Nutrien aufgegangen sei, eine Übernahme erwogen. K+S habe sich damals heftig dagegen gewehrt. Der Kurs sei damals bis auf 40 Euro gestiegen - ein Niveau, dem die Aktionäre wohl immer noch nachtrauern würden.Beim langfristigen Schuldenabbau spiele nun aber auch das Kaligeschäft eine entscheidende Rolle. Nur wenn es die Trendwende schaffe und finanzielle Mittelzuflüsse erziele, könne K+S die Verschuldung wirklich nachhaltig senken, habe Analyst Markus Mayer von der Baader Bank gesagt. So hätten einige Börsianer moniert, dass mit dem Salzgeschäft ein verlässlicher Gewinnbringer wegfalle. Das Düngergeschäft schwanke tendenziell stärker.Durch den Verkauf der Salzsparte gelinge es K+S, die hohe Verschuldung deutlich zu reduzieren. Allerdings falle dadurch natürlich auch ein relativ zuverlässiger Ertragsbringer weg. Der MDAX-Konzern werde damit künftig noch abhängiger von den volatilen und aktuell noch schwachen Kalipreisen sein.Daher bleibt die zweifellos günstig bewertete K+S-Aktie ausnahmslos für mutige Anleger geeignet, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Wer bereits dabei ist, sollte nun den Stoppkurs auf 4,90 Euro nachziehen. (Analyse vom 06.10.2020)