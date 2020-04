XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

5,82 EUR -1,19% (15.04.2020, 09:23)



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

5,766 EUR -3,38% (15.04.2020, 09:38)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Über 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (15.04.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Das Coronavirus habe auch im Agrarsektor zahlreiche Aktienkurse regelrecht nach unten geprügelt. Dies habe nun einen Platzhirsch im Düngemittelsektor zu einem Zukauf verführt. Der Preis, der für einen eher kleinen brasilianischen Konzern bezahlt werde, lasse durchaus aufhorchen.So übernehme der kanadische Kaliriese Nutrien für 500 Mio.USD den Agrarspezialisten Tec Agro. Das Unternehmen sei zwar anders als K+S eher auf Saatgut ausgerichtet, dennoch sei der Preis, den Nutrien in der aktuellen Phase auf den Tisch lege, beeindruckend. Schließlich habe der Jahresumsatz von Tec Agro zuletzt bei 200 Mio. USD gelegen. So werde Tec Agro von Nutrien praktisch mit dem 2,5-fachen Umsatz bewertet. Zum Vergleich: Der Börsenwert von K+S komme aktuell nur auf knapp ein Viertel der Jahreserlöse.Nutrien sei übrigens aus der Fusion von Potash und Agrium entstanden. Der deutsche Potash-CEO (und aktueller Vorstand von Nutrien) Christian Tilk habe zuvor dem damaligen K+S-Vorstand Norbert Steiner ein unverbindliches Angebot gemacht, K+S für 42 Euro je Aktie zu übernehmen. Steiner habe abgelehnt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze K+S-Aktie: