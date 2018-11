Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Die rund 15.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.k-plus-s.com. (29.11.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Kurz nachdem das Papier des Kasseler Konzerns am Mittwoch ein neues Mehrjahrestief markiert habe, habe der Aktienkurs - charttechnisch untypisch - direkt nach oben gedreht und habe sogar noch mit einem deutlichen Plus geschlossen. Der Grund hierfür sei die Nachricht gewesen, dass K+S einen neuen Großaktionär habe.So sei bekannt geworden, dass Kenneth Griffin, der Chef des Hedgefonds Citadel, nun 3,09% der Anteile des Kali- und Salzherstellers halte. Spannend dürfte werden, ob er diese Beteiligung noch weiter ausbauen wolle und ob das Investment eher lang- oder kurzfristig angelegt sei.Der Einstieg eines neuen Investors sei natürlich ein Hoffnungsschimmer für die gebeutelten K+S-Aktionäre - mehr aber noch nicht. An den Problemen und Herausforderungen, mit denen der Kasseler Konzern zu kämpfen habe, ändere sich dadurch erst einmal nichts. Die K+S-Aktie bleibe riskant, Anleger sollten hier weiter an der Seitenlinie verharren, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.11.2018)