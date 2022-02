XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

20,83 EUR +2,16% (17.02.2022, 15:04)



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

20,79 EUR +1,81% (17.02.2022, 15:15)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) ist einer der weltweit führenden Anbieter von kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungsbereiche. Die Produktpalette umfasst Spezial- und Standarddüngemittel, verschiedene Pflanzenpflege- und Salzprodukte sowie Produkte für die Tierhygiene und eine Anzahl an Basischemikalien wie Natronlauge, Salpetersäure und Natriumkarbonat. An internationalen Standorten produziert die Gesellschaft Kali-Dünger und Düngemittel-Spezialitäten, verschiedene Kali- und Magnesiumverbindungen für technische, gewerbliche und pharmazeutische Anwendungen sowie Stein- und Siedesalze. Das Chemikaliengeschäft wird von der Tochterfirma Chemische Fabrik Kalk übernommen, welche unter anderem Glashütten, Metallverarbeiter, Waschmittelproduzenten, Brauereien sowie Städte und Kommunen beliefert, die Calcium- oder Magnesiumchlorid für den Winterdienst verwenden. Schließlich ist das Unternehmen auch in der Entsorgung und dem Recycling von Rauchgasreinigungsrückständen, Aluminiumschmelzsalzen und Bauschutt tätig. (17.02.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Der MDAX-Titel habe ausgehend vom 2021er-Tief bei 8,00 Euro bereits über 160 Prozent zugelegt. Und am Donnerstag habe die K+S-Aktie auch noch Rückenwind aus Kanada erhalten. Der starke Anstieg der Papiere um zuletzt drei Prozent hänge natürlich auch mit einem starken Ausblick des Rivalen Nutrien (ISIN: CA67077M1086, WKN: A2DWB8) zusammen.Dessen Papiere seien daraufhin im nachbörslichen US-Handel auch um etwas mehr als drei Prozent gestiegen. Experten hätten ohnehin ein positives Branchenfazit gezogen. Die Markterwartungen für das kanadische Unternehmen Nutrien dürften um zehn Prozent steigen, habe ein Händler gemutmaßt. "Die Nachrichten bestätigen unsere positive Einschätzung des Kalimarktes auch für 2022", habe der Börsianer gesagt. Die Preise dürften wahrscheinlich länger auf einem hohen Niveau bleiben als es am Markt derzeit geglaubt werde. Als Treiber würden dabei auch Sanktionen gegen das Land Belarus als weltgrößten Kaliproduzenten gelten.Erstmals seit 2018 habe die K+S-Aktie wieder die Marke von 21 Euro genommen. "Gewinne laufen lassen" lautet nach wie vor die Devise beim Kaliriesen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Ganz wichtig dabei: Der Stoppkurs sollte zur erneuten Gewinnsicherung nun auf 14,70 Euro nachgezogen werden. (Analyse vom 17.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze K+S-Aktie: