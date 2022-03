Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Börsenplätze K+S-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

22,86 EUR +4,00% (10.03.2022, 09:25)



XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

21,91 EUR -0,41% (10.03.2022, 09:10)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



NASDAQ OTC-Symbol K+S-Aktie:

KPLUF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (10.03.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nehmen die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der deutsche Düngemittel- und Industriesalzkonzern K+S habe heute Morgen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 veröffentlicht. Dabei habe man von einer guten Produktionsleistung an allen Kali- und Salzstandorten sowie der positiven Marktentwicklung profitiert.Demnach sei der Umsatz im Jahr 2021 gegenüber 2020 um 32% auf 3,2 Mrd. EUR gestiegen. Im Kundensegment Landwirtschaft sei dieser um 34% auf 2,3 Mrd. EUR und im Kundensegment Industrie+ um 29% auf 941 Mio. EUR gestiegen. Verantwortlich für den Umsatzanstieg seien sowohl höhere ausgelieferte Mengen als auch erzielte Preise gewesen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei von 267 Mio. auf 969 Mio. EUR gestiegen und habe damit über den Markterwartungen von im Schnitt 698 Mio. EUR gelegen.Für das abgelaufene Geschäftsjahr solle bei der Hauptversammlung am 12. Mai eine Dividende von 0,20 EUR je Aktie zur Ausschüttung vorgeschlagen werden. Gemäß der neuen Dividendenpolitik von K+S setze sich der Betrag aus einer Basisdividende von 15 Cent und einer Prämie von 5 Cent zusammen.Für das laufende Gesamtjahr 2021 rechne K+S mit einer Verdoppelung des EBITDA auf 1,6 bis 1,9 Mrd. EUR. Der bereinigte freie Cashflow sollte vor dem Hintergrund der starken Anstiege bei den Durchschnittspreisen und höheren Mengenabsätzen ebenfalls stark ansteigen und zwischen 600 und 800 Mio. EUR (2021: 93 Mio. EUR) liegen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.