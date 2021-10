XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

13,70 EUR +1,52% (22.10.2021, 09:32)



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

13,68 EUR +0,59% (22.10.2021, 09:36)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol K+S-Aktie:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Über 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (22.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Die beeindruckende Rally des MDAX-Titels sei in dieser Woche ins Stocken geraten. Neben den nach derartigen Kursanstiegen durchaus üblichen Gewinnmitnahmen habe den Kurs in dieser Woche vor allem die Nachricht belastet, dass es bei dem Deal mit Remex zu Problemen kommen könnte. Dies könnte womöglich sogar das Gewinnziel von K+S gefährden.Denn in der K+S-Prognose von einem operativen Gewinn von 700 bis 800 Millionen Euro sei ein Sonderertrag durch die Reks-Gründung mit eingerechnet. Andererseits hätten sich die Kalipreise zuletzt weiterhin für den Düngemittelhersteller erfreulich gut entwickelt. Es wäre daher durchaus möglich, dass die Kalisparte dem Unternehmen einen noch höheren Ertrag als bislang erwartet bescheren könnte.In die gleiche Kerbe schlage indes auch die Baader Bank. Deren Analyst Markus Mayer würden die Konsensprognosen für 2021 und 20222 angesichts der jüngsten Preisentwicklung am Kalimarkt zu vorsichtig erscheinen. Mayer habe daher seine Schätzungen überarbeitet und das Kursziel für die K+S-Aktie von 13,50 auf 17,00 Euro angehoben. Sein Rating laute weiterhin "add".Mutige Anleger können die jüngste Kursschwäche beim Kaliriesen nutzen, um die K+S-Aktie zu kaufen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte bei 10,40 Euro belassen werden. (Analyse vom 22.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze K+S-Aktie: