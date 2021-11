Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

15,39 EUR +1,22% (18.11.2021, 10:32)



XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

15,38 EUR +0,79% (18.11.2021, 10:17)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



NASDAQ OTC-Symbol K+S-Aktie:

KPLUF



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) ist einer der weltweit führenden Anbieter von kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungsbereiche. Die Produktpalette umfasst Spezial- und Standarddüngemittel, verschiedene Pflanzenpflege- und Salzprodukte sowie Produkte für die Tierhygiene und eine Anzahl an Basischemikalien wie Natronlauge, Salpetersäure und Natriumkarbonat. An internationalen Standorten produziert die Gesellschaft Kali-Dünger und Düngemittel-Spezialitäten, verschiedene Kali- und Magnesiumverbindungen für technische, gewerbliche und pharmazeutische Anwendungen sowie Stein- und Siedesalze. Das Chemikaliengeschäft wird von der Tochterfirma Chemische Fabrik Kalk übernommen, welche unter anderem Glashütten, Metallverarbeiter, Waschmittelproduzenten, Brauereien sowie Städte und Kommunen beliefert, die Calcium- oder Magnesiumchlorid für den Winterdienst verwenden. Schließlich ist das Unternehmen auch in der Entsorgung und dem Recycling von Rauchgasreinigungsrückständen, Aluminiumschmelzsalzen und Bauschutt tätig. (18.11.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Schock für die Aktionäre von K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF): Der Düngerkonzern kann die Zweifel der Finanzaufsicht BaFin an der Höhe einer Milliardenabschreibung im Jahr 2020 weiterhin nicht ausräumen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Prüfung des Verdachts durch die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR) dauere an, habe K+S vor wenigen Tagen mitgeteilt. Die Finanzaufseher würden den Verdacht hegen, dass K+S bei einer Wertberichtigung, die 2020 zu einem Jahresverlust von 1,8 Mrd. Euro geführt habe, Vermögenswerte zu hoch angesetzt habe. Das Unternehmen weise die Vorwürfe - auch unter Einbeziehung einer Analyse durch externe Prüfer - zwar als unbegründet zurück. Dennoch hätten Börsianer verschnupft reagiert und die Aktie auf Talfahrt geschickt.Allerdings habe der MDAX -Titel die Delle schnell wieder ausbügeln können. Denn die Aussagen des Managements auf dem hauseigenen Kapitalmarkttag seien positiv aufgenommen worden. Demnach erwarte die Gesellschaft angesichts starker Agrarmärkte und hoher Düngerpreise für das Jahr 2022 einen Gewinnsprung. Konzernchef Burkhard Lohr halte dann ein operatives Ergebnis (EBITDA) von einer Mrd. Euro für erreichbar. Das wären knapp 60 Prozent mehr als die für 2021 angepeilten 630 Mio. Euro. Analysten hätten laut der Nachrichtenagentur Bloomberg im Durchschnitt ein operatives Ergebnis von knapp 900 Mio. Euro erwartet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze K+S-Aktie: