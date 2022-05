Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (11.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Der Kasseler Konzern rechne trotz hoher Preise für Kalidünger mit einer weiterhin robusten Nachfrage. "Die Landwirte verdienen auch sehr gut, trotz der hohen Kalipreise", habe CEO Burkhard Lohr bei Vorlage der Quartalszahlen erklärt. Zudem mache Kali nur einen kleinen Teil der Kosten von Landwirten aus, bei gleichzeitig teils historischen Höchstständen für landwirtschaftliche Produkte.In diesem Umfeld habe der MDAX-Konzern Umsatz und operatives Ergebnis zum Jahresstart deutlich gesteigert. Der erst im April zum zweiten Mal angehobene Jahresausblick sei bestätigt worden. Im ersten Quartal sei der Umsatz von K+S um fast zwei Drittel auf 1,2 Mrd. Euro gestiegen. Allerdings sei die verkaufte Menge zurückgegangen. Dies sowie gestiegene Energie- und Logistikkosten seien jedoch durch höhere Verkaufspreise und positive Währungseffekte überkompensiert worden, habe es geheißen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe mit 524 Mio. Euro mehr als das Vierfache des Vorjahreswertes erreicht. Analysten hätten im Durchschnitt etwas weniger erwartet.Dass der Absatz etwas zurückgegangen sei, begründe Lohr mit ungünstigem Wetter in den USA und fehlendem Stickstoffdünger in Europa, denn ohne ausreichende Stickstoffdüngung mache auch Kalidünger nur begrenzt Sinn. So hätten einige Stickstoffdünger-Produzenten, wie etwa die norwegische Yara , die energieintensive Produktion wegen der hohen Gaspreise gedrosselt oder ausgesetzt. Die Nachfrage in Ländern wie Brasilien, China und Indien sei laut dem Manager weiterhin hoch.Für das Gesamtjahr 2022 erwarte K+S weiter ein operatives Ergebnis von 2,3 bis 2,6 Mrd. Euro. Ein Jahr zuvor seien es knapp 1 Mrd. Euro gewesen. Der bereinigte freie Mittelzufluss solle 1,0 bis 1,2 Mrd. Euro erreichen. Dabei seien aber u.a. Kosten für den Kauf von CO2-Zertifikaten für rund 230 Mio. Euro ausgeklammert.Ob Zahlen und Ausblick der K+S-Aktie frischen Schwung verleihen könnten, müsse sich zeigen. Nach dem rund anderthalbjährigen Lauf bis auf ein Hoch seit 2015 von 36,45 Euro im April hätten Anleger zuletzt verstärkt Kasse gemacht. Am Dienstag habe die K+S-Aktie bei 29,64 Euro geschlossen. Das sei ein Minus von fast einem Fünftel seit dem April-Hoch. Für 2022 stehe allerdings immer noch fast eine Kursverdoppelung auf dem Zettel, seit Ende 2020 sei es sogar um 280% nach oben gegangen.Es laufe weiterhin absolut rund für K+S. Die Aktie sei angesichts des etwas heiß gelaufenen Kalimarktes und des fulminanten Kursanstiegs der vorangegangenen Monate ein relativ heißes Eisen und dementsprechend nur für mutige Anleger geeignet. Diese könnten bei der günstig bewerteten K+S-Aktie den jüngsten Rücksetzer nun jedoch zum Einstieg nutzen (Stoppkurs: 22 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.05.2022)(Mit Material von dpa-AFX)