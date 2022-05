Börsenplätze K+S-Aktie:



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



NASDAQ OTC-Symbol K+S-Aktie:

KPLUF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com (05.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von K+S befinde sich nach dem beeindruckenden Kursanstieg der letzten Wochen in einer - absolut gesunden - Konsolidierungsbewegung. Auch die Kalipreise würden nicht mehr wie in den vorherigen Monaten klettern, sondern würden auf anhaltend hohem Niveau seitwärts pendeln. Derweil sollte die Gefahr einer großen Korrektur nicht überbewertet werden.Natürlich seien Rücksetzer grundsätzlich jederzeit möglich. Und sicherlich dürften die deutlich höheren Kalipreise bei zahlreichen Bauern und landwirtschaftlichen Betrieben dazu führen, dass mit dem Kauf von neuem Dünger noch etwas abgewartet werde. Doch dabei sollten zwei Dinge berücksichtigt werden.Erstens würden beispielsweise viele Landwirte nicht nur unter höheren Kosten leiden, sondern würden wegen der hohen Preise für Mais und andere Agrarprodukte auch wieder wesentlich höhere Einnahmen als in den Vorjahren generieren. Somit sollte für einen Großteil von ihnen auch das höhere Preisniveau bei Kalidünger zu stemmen sein.Es bleibt dabei: Die Aktie von K+S ist angesichts des etwas heiß gelaufenen Kalimarktes sowie des fulminanten Kursanstiegs ein relativ heißes Eisen und dementsprechend nur für Mutige geeignet, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Diese könnten bei der günstig bewerteten Aktie den jüngsten Rücksetzer nun aber zum Einstieg nutzen. Ganz wichtig dabei: Ein Stoppkurs bei 22,00 Euro sichere die bisher angelaufenen Gewinne ab, beziehungsweise schütze Neueinsteiger (die auch individuell gerne einen höheren Stopp platzieren könnten) vor größeren Verlusten. (Analyse vom 05.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link