K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Über 14.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.kpluss.com. (17.12.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.In den letzten Monaten habe die K+S-Aktie stark gelitten. So habe sich der Kurs des Kasseler Konzerns ausgehend von dem im Frühjahr markierten Jahreshoch zwischenzeitlich knapp halbiert. Aktuell arbeite der Titel an einer Bodenbildung.Beim Anblick des jüngsten Chartverlaufs werde relativ schnell klar, dass die Mehrheit der Marktteilnehmer eher an das Negativ-Szenario glaube, während das Gros der Analysten positiv gestimmt sei. Dennoch sei noch längst nicht ausgemacht, dass dies 2020 auch eintreten werde. Und angesichts der sehr günstigen Bewertung - der Börsenwert liege mit 2,1 Mrd. Euro gerade einmal halb so hoch wie das zuletzt ausgewiesene Eigenkapital von 4,3 Mrd. Euro - erscheine das Chance-Risiko-Verhältnis bei K+S nun relativ attraktiv.Mutige Anleger könnten daher erste Positionen bei K+S aufbauen. Zwingend erforderlich sei bei solchen Spekulationen natürlich ein Stoppkurs (oberste Börsenregel: Verluste vermeiden!). Dieser sollte zunächst bei 8,50 Euro platziert werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.12.2019)Börsenplätze K+S-Aktie:XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:11,10 EUR -0,54% (17.12.2019, 17:35)