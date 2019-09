ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Die rund 15.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.k-plus-s.com. (24.09.2019/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - K+S-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) charttechnisch unter die Lupe.Die schlechten Nachrichten wollten für die K+S-Aktie derzeit einfach nicht abreißen. Mit dieser Einschätzung lasse sich die charttechnische Ausgangslage für den Düngemittelhersteller aktuell treffend zusammenfassen. Schließlich habe der Titel gestern ein neues Verlaufstiefs unterhalb der Marke von 13,15 EUR hinnehmen müssen. Damit manifestiere sich auch der Bruch der Rückzugszone aus den Tiefs vom August 2013 und November 2018 bei 15,02/14,61 EUR. Die jüngste Kursschwäche habe dabei gleich zwei markante charttechnische Weichenstellungen zur Folge. Zum einen könne die Kurshistorie der letzten Jahre als absteigendes Dreieck interpretiert werden, zum anderen habe das Papier jüngst die seitliche Schiebezone zwischen 18,61 EUR und 14,61 EUR nach unten aufgelöst. Rein rechnerisch ergebe sich aus der Auflösung dieses Konsolidierungsmusters ein weiteres Abschlagspotenzial von rund 4 EUR. Die Parallele zum Abwärtstrend seit Sommer 2015 (akt. bei 10,15 EUR) sollte perspektivisch somit einer Belastungsprobe unterzogen werden, zumal die Trendfolger MACD und Aroon derzeit zur Vorsicht mahnen würden. Um den größten Druck von der K+S-Aktie zu nehmen, müsste zumindest die o. g. alte Haltezone bei 14,61/15,02 EUR zurückerobert werden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 24.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:12,85 EUR -0,31% (24.09.2019, 08:00)Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:12,925 EUR +0,15% (24.09.2019, 08:38)