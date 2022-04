Börsenplätze K+S-Aktie:



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (06.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Die Aktie von K+S habe in den vergangenen Monaten viele Anleger glücklich gemacht - bei vielen Hedgefonds sei die Rally des Düngemittelriesen hingegen eine mittlere Katastrophe. Denn Marshall Wace, Melqart Asset Management oder Point72 Europe würden seit längerer Zeit mit Shortpositionen auf fallende Kurse spekulieren.Ausgehend vom Tief bei 5,17 Euro 2020 habe sich der Kurs von K+S aber mittlerweile mehr als verfünffacht. Ein großes Problem für die genannten Hedgefonds und viele weitere kleinere vermeintliche Glücksritter. Viele hätten in den vergangenen Wochen und Monaten die Segel gestrichen und ihre Positionen glattgestellt. Doch noch immer liege die Shortquote bei fast fünf Prozent. Zum Vergleich: Im März 2020 habe sie noch bei etwa 14 Prozent gelegen, 2016 sogar kurzzeitig bei 18 Prozent.Fakt sei: Die Lage für die Shortseller, die jetzt noch weiterhin auf fallende Kurse spekulieren würden, werde immer prekärer. Zum einen dürfte der Großteil der Hedgefonds bereits deutlich im Minus liegen. Zum anderen verbessere sich mit jedem Tag, an dem Kalipreise in den USA, Brasilien und Co auf den aktuellen Niveaus verharren würden, die Situation von K+S. Habe der MDAX-Konzern etwa noch vor zwei Jahren unter sehr hohen Schulden gelitten (vermutlich einer der Gründe, weshalb einige Shortseller hier ihre große Chance gesehen hätten), so dürfte das Unternehmen gegen Ende des Jahres nahezu frei von Nettoschulden sein.Für Mutige sind die günstig bewerteten MDAX-Titel, die auch über ein bullishes Chartbild verfügen, weiterhin attraktiv (Stoppkurs: 18,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link