Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (28.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Düngemittelherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.In einem grundsätzlich relativ freundlichen Marktumfeld würden die Anteilscheine von K+S leicht nachgeben. Dies sei nach der fulminanten Rally, welche die MDAX-Titel in den vergangenen Wochen und Monaten hingelegt hätten, aber kein Grund zur Sorge. Im Gegenteil: Rein charttechnisch betrachtet seien derartige Korrekturen durchaus als gesund zu werten.Zumal das Marktumfeld dem Düngemittelriesen weiterhin voll in die Karten spielen würden. So würden auch als Folge des Ukraine-Kriegs die Kalipreise weltweit auf historisch hohen Niveaus verharren. Während etwa in Brasilien mit knapp 1.100 Dollar pro Tonne so viel auf den Tisch gelegt werden müsse wie noch nie, würden sich auch in den USA die Preise den ehemaligen Rekordständen aus dem Jahr 2008 nähern. So sei der Kalipreis im Cornbelt auf ein neues 13-Jahres-Hoch geklettert.Es bleibe dabei: Charttechnisch betrachtet bleibe K+S ein heißes Eisen - fundamental betrachtet laufe es indes weiterhin hervorragend. Wegen der derzeit erhöhten Korrekturgefahr biete sich aktuell kein Neueinstieg mehr an. Noch nicht investierte Anleger sollten hier zunächst eine klare Konsolidierungsbewegung abwarten. Wer bereits an Bord ist, lässt die Gewinne weiter laufen und zieht den Stopp auf 18,00 Euro nach, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze K+S-Aktie: