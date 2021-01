Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

9,85 EUR -0,79% (15.01.2021, 08:33)



XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

9,944 EUR +2,52% (14.01.2021)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol Deutschland K+S-Aktie:

SDF



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol K+S-Aktie:

KPLUF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol Deutschland: SDF, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Über 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (15.01.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol Deutschland: SDF, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Nach einem beeindruckenden Endspurt 2020 laufe bisher auch das Börsenjahr 2021 sehr gut für K+S. Neben der allgemein freundlichen Stimmung an den Märkten helfe dem MDAX-Titel derzeit vor allem die starke Entwicklung der Kalipreise. Diese hätten sich etwa in den USA innerhalb kurzer Zeit so stark verteuert wie seit 2008 nicht mehr.Damals habe die Sorge vor einer Knappheit die Preise fast bis auf 1.000 Dollar je Tonne getrieben - und K+S in den DAX. Mit einem ähnlichen Szenario sei nun natürlich nicht zu rechnen. Dennoch sei es eine für K+S sehr positive und wichtige Entwicklung. Zumal der Anstieg der Kalipreise durch eine anhaltende Produktionsdisziplin der weltweit größten Förderer gestützt werde, welche die jahrelange Talfahrt bei den Preisen durch eine geringere Produktion nachhaltig würden stoppen wollen.Auf der anderen Seite würden K+S und Co die anziehenden Preise für zahlreiche Agrarrohstoffe wie etwa Mais, Weizen oder Soja in die Karten spielen, welche die Nachfrage nach Kalidünger zusätzlich ankurbeln könnten.Börsenplätze K+S-Aktie: