Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

23,25 EUR -2,92% (14.03.2022, 10:05)



XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

23,51 EUR -2,41% (14.03.2022, 09:50)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



NASDAQ OTC-Symbol K+S-Aktie:

KPLUF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (14.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Der beeindruckende Lauf der K+S-Aktie habe sich auch in der vergangenen Handelswoche weiter fortgesetzt. So hätten die MDAX -Papiere bei 24,75 Euro ein neues Mehrjahreshoch markiert. Innerhalb eines Jahres habe sich der Kurs nun verdreifacht. Nach Ansicht der Experten von der Privatbank Berenberg sollten Anleger dies zum Anlass nehmen, um über Gewinnmitnahmen nachzudenken.So habe deren Analyst Adrien Tamagno die K+S-Anteile im Zuge der jüngsten Kursgewinne von "buy" auf "hold" abgestuft. Allerdings habe er das Kursziel wegen der anhaltend hohen Preise für Kalidünger von 20 auf 22 Euro erhöht. Er habe zudem betont, dass das Unternehmen dank dieser hohen Preise die ehemals sehr hohen Schulden nun weiter sehr rasch abbauen könne.Es sei durchaus sinnvoll, bei derart starken Kursanstiegen über Gewinnmitnahmen nachzudenken. Stärkere Konsolidierung könnten natürlich auch bei K+S nicht ausgeschlossen werden. Dennoch seien die mittel- bis langfristigen Aussichten weiterhin gut und die Bewertung immer noch günstig.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze K+S-Aktie: