Börsenplätze K+S-Aktie:



XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

9,018 EUR -0,40% (11.03.2021, 09:20)



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

9,088 EUR +0,07% (11.03.2021, 09:34)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Über 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (11.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Ein schwaches Geschäft mit Auftausalz wegen des milden Winteranfangs habe den Dünger- und Salzkonzern K+S zum Jahresende hin belastet. Zudem habe der Konzern 2020 unter niedrigen Preisen für Kalidünger gelitten. Fast zwei Milliarden Euro habe K+S auch wegen trüberer als zuvor gedachter Düngerpreis-Perspektiven abschreiben müssen. Eine Dividende für 2020 werde es - wie man es bereits habe erwarten können - nicht geben.Der Umsatz sei m vergangenen Jahr um 9 Prozent auf 3,7 Milliarden Euro gefallen, wie der Kasseler Konzern am Donnerstag mitgeteilt habe. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei - wie seit Dienstag bekannt - um fast ein Drittel auf knapp 445 Millionen Euro eingeknickt. Analysten hätten sich von den kompletten Zahlen nun den Grund für das überraschend schwache Abschneiden im Schlussquartal erhofft, hätten aber bereits das Streusalzgeschäft auf dem Zettel. Zudem hätten 2020 Kosten im Zusammengang mit der Corona-Pandemie in Höhe von 40 Millionen Euro zu Buche geschlagen.Auch der bereits am Dienstag veröffentlichte Gewinnausblick für 2021 habe enttäuscht, was die Aktien nach entsprechenden Analystenkommentaren aber erst zur Wochenmitte um fast zehn Prozent nach unten gezogen habe. Dabei hätten die Anleger am Dienstagnachmittag noch positiv auf das Testat des Jahresabschlusses durch die Wirtschaftsprüfer reagiert. Denn: K+S betrachte dank diesem den von der Bafin erhobenen Verdacht zu niedriger und verspäteter Abschreibungen auf sein Düngergeschäft vergangenen Herbst als entkräftet.Im Herbst habe K+S rund zwei Milliarden Euro in der operativen Einheit "Europe+" abgeschrieben. Als Gründe habe der Konzern niedrigere Annahmen zur langfristigen Kalipreisentwicklung und höhere Annahmen zum Kapitalkostensatz genannt. Im Februar habe der Konzern dann einen Verdacht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) bekannt gegeben, demzufolge die Milliardenabschreibung eventuell zu niedrig gewesen und zu spät erfolgt sein könnte. Die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR) nehme daher derzeit noch den Konzernabschluss 2019 sowie den Halbjahresabschluss 2020 unter die Lupe.Für das neue Jahr rechne Konzernchef Burkhard Lohr auch wegen der jüngsten Erholung der Düngerpreise mit einem höheren operativen Ergebnis. Für das EBITDA des fortgeführten Geschäfts kalkuliere der Manager, wie schon bekannt sei, mit 440 bis 540 Millionen Euro. Darin enthalten sei allerdings ein einmaliger Ertrag von 200 Millionen Euro aus der Gründung des Gemeinschaftsunternehmens Reks, in dem die Kasseler ihr Entsorgungsgeschäft mit dem der Remondis-Tochter Remex bündeln würden. Die Summe werde mit Abschluss der Transaktion im Sommer erwartet.Zum Vergleich: Für das fortgeführte Geschäft ergebe sich für 2020 ein operativer Gewinn von rund 267 Millionen Euro. Dabei sei das amerikanische Salzgeschäft ausgeklammert, das der Konzern wegen Geldnot an die Industrieholding Stone Canyon verkaufe. Der Deal solle spätestens im Sommer 2021 abgeschlossen werden und dank einer Wechselkursabsicherung für einen Zahlungseingang von 2,5 Milliarden Euro sorgen.Die Aktie von K+S ist und bleibt ein richtig heißes Eisen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Handelstage wie gestern, an denen es satte neun Prozent nach unten gegangen sei, seien eine harte Nervenprobe für Anleger. Wer über Mut und einen langen Atem verfüge, könne indes weiterhin darauf setzen, dass sich die Erholung der vergangenen Monate fortsetze - Rückenwind dafür gebe es von den Agrarmärkten nach wie vor. Wichtig dabei: Ein Stopp bei 7,50 Euro sichere die Position nach unten ab. (Analyse vom 11.03.2021)Mit Material von dpa-AFX