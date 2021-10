Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Über 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (27.10.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF).K+S habe aufgrund der gestiegenen Kalipreise die Guidance für das laufende Geschäftsjahr - allerdings ohne Berücksichtigung der REKS-Transaktion - erneut erhöht (u.a. EBITDA: rund 630 (bisher: 500 bis 600) Mio. Euro; freier Cashflow: "ausgeglichen" (bisher: -180 Mio. Euro)). Allerdings sei K+S bezüglich der REKS-Transaktion (Bündelung der Entsorgungsaktivitäten von K+S und REMEX in ein Gemeinschaftsunternehmen) nun pessimistischer (Ad-hoc vom 26.10.: Wir (K+S) gehen nach wie vor davon aus, dass die kartellrechtliche Freigabe erteilt werden kann, aber möglicherweise nicht mehr in 2021 vs. Halbjahresbericht vom 12.08.: ein Scheitern oder eine Verzögerung (Vollzug für das vierte Quartal 2021 geplant) der Transaktion halten wir (K+S) für unwahrscheinlich).Bezüglich der REKS-Transaktion habe K+S einen Sonderertrag (EBITDA) von rund 200 Mio. Euro sowie einem Barmittelzufluss (vor Steuern) von rund 90 Mio. Euro in Aussicht gestellt. Der Analyst habe aufgrund der bisherigen Unternehmensaussagen (es habe auch eine 2021er Unternehmens-Guidance inkl. REKS-Transaktion gegeben) in seinen Prognosen die REKS-Transaktion bereits berücksichtigt. Er habe seine Prognosen angepasst (u.a. berichtetes EPS 2021e: wegen Nicht-Berücksichtigung der REKS-Transaktion 5,75 (alt: 6,27) Euro; berichtetes EPS 2022e: wegen höherer Kalipreise 1,57 (alt: 1,23) Euro).In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (zwölf Monate) von unter 10% lautet das Votum für die K+S-Aktie (am Berichtstag (26.10.): -5%; 3 Monate: +8%) weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 12,50 auf 14,10 Euro angehoben. (Analyse vom 27.10.2021)Börsenplätze K+S-Aktie:XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:14,015 EUR +5,06% (27.10.2021, 11:19)