Börsenplätze K+S-Aktie:



XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

32,92 EUR -2,75% (22.04.2022, 09:47)



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

32,89 EUR -1,08% (22.04.2022, 10:00)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) ist einer der weltweit führenden Anbieter von kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungsbereiche. Die Produktpalette umfasst Spezial- und Standarddüngemittel, verschiedene Pflanzenpflege- und Salzprodukte sowie Produkte für die Tierhygiene und eine Anzahl an Basischemikalien wie Natronlauge, Salpetersäure und Natriumkarbonat. An internationalen Standorten produziert die Gesellschaft Kali-Dünger und Düngemittel-Spezialitäten, verschiedene Kali- und Magnesiumverbindungen für technische, gewerbliche und pharmazeutische Anwendungen sowie Stein- und Siedesalze. Das Chemikaliengeschäft wird von der Tochterfirma Chemische Fabrik Kalk übernommen, welche unter anderem Glashütten, Metallverarbeiter, Waschmittelproduzenten, Brauereien sowie Städte und Kommunen beliefert, die Calcium- oder Magnesiumchlorid für den Winterdienst verwenden. Schließlich ist das Unternehmen auch in der Entsorgung und dem Recycling von Rauchgasreinigungsrückständen, Aluminiumschmelzsalzen und Bauschutt tätig. (22.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Düngemittelriesen K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Der MDAX-Titel lege in dieser Woche eine - aus charttechnischer Sicht absolut gesunde - Konsolidierungsphase ein. Seit Jahresanfang habe der Aktienkurs bereits um mehr als 100 Prozent zugelegt. Dies liege natürlich an den kräftig gestiegenen Kalipreisen, welche die Kasse bei K+S klingeln lassen würden.Bereits 2021 hätten sich die Kalipreise deutlich verteuert. Einem anhaltend geringen Angebot habe eine allmählich immer weiter anziehende Nachfrage im Zuge steigender Preise für Mais, Weizen & Co gegenübergestanden. Diese Entwicklung habe sich auch 2022 fortgesetzt.Zudem hätten sich die Börsianer im Zuge der Sanktionen gegen Weißrussland und dessen Rohstoffriesen Belaruskali zunehmende Engpässe im Düngemittelsektor gesorgt. Und nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine seien auch Sanktionen gegen Uralkali gefolgt.Natürlich müsse man wissen, dass wichtige Absatzländer wie China oder Indien weiterhin Geschäfte mit Uralkali und Belaruskali machen würden. Doch der Zugang zu westeuropäischen Märkten, den USA oder auch dem enorm wichtigen Agrarmarkt in Brasilien sei den beiden Konzernen - zum Teil auch wegen logistischen Problemen derzeit praktisch abgeschnitten. Gut für K+S, Nutrien & Co - in diesen Märkten lägen die Kalipreise traditionell deutlich höher als etwa in China oder Indien.Mutige können bei der mit einem KGV von 7 und einem KBV von 0,9 immer noch sehr günstig bewerteten Aktie aber weiterhin zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp sollte bei 22,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 22.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link