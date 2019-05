Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

15,435 EUR -1,69% (24.05.2019, 16:16)



Xetra-Aktienkurs K+S-Aktie:

15,425 EUR -1,56% (24.05.2019, 16:02)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Die rund 15.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.k-plus-s.com (24.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von Michael Schröder, Redakteur vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.K+S sei lange Zeit alles andere als Anlegers Liebling gewesen. Doch zuletzt habe sich das Blatt gewendet - zumindest kurzfristig. K+S sei mit viel Schwung ins neue Geschäftsjahr gestartet. Der Ausblick auf das Gesamtjahr klinge vielversprechend. Dennoch sei der Titel in den letzten Tagen wieder deutlich zurückgefallen - treffe nun aber auf eine massive Unterstützungszone.Im vergangenen Jahr sei noch bezweifelt worden, dass die neue Kali-Mine in Bethune (Kanada) wirklich Mehrwert für die Anteilseigner von K+S schaffen könnte. Inzwischen würden die Quartalszahlen belegen, dass durch dieses Werk die Kaliproduktion des Konzerns steige - und das bei deutlich niedrigeren Kosten als an den deutschen Standorten.Doch diese Erkenntnis rücke momentan in den Hintergrund: Die Anleger würden sich vielmehr um die Entwicklung der wichtigen Kalidüngerpreise sorgen, nachdem sich Peter Beaven, der Finanzchef des Bergbaukonzerns BHP, verhalten zur Entwicklung der Preise geäußert habe. Beaven gehe angesichts des Bedarfs der Landwirtschaft zwar von einem weiteren Wachstum der Kalinachfrage aus. Jedoch gebe es derzeit, global betrachtet, reichlich latente Produktionskapazitäten, die bis Mitte des kommenden Jahrzehnts genutzt werden dürften, bevor neue Lagerstätten erschlossen werden müssten. Das dürfte das Potenzial der Kalipreise zumindest kurzfristig begrenzen.Nach der jüngsten Talfahrt treffe der Aktienkurs nun auf eine massive horizontale Unterstützungszone im Bereich um 15 Euro. Hier sollte der Kursverfall vorerst stoppen. Kommt es im Anschluss zur überfälligen Gegenbewegung, dann lautet das nächste Ziel 17,50 Euro, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Die nächsten belastbaren Zahlen gebe es erst im August. DER AKTIONÄR spekuliere im Real-Depot auf steigende Kurse. (Analyse vom 24.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze K+S-Aktie: