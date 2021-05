Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Über 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (18.05.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF).Das Zahlenwerk für das erste Quartal 2021 (deutliche Umsatz- und Ergebnissteigerungen) sei durch höhere Absätze (insbesondere Auftausalz) sowie Zuschreibungen (wegen gestiegener Kalipreise) geprägt gewesen. Es sei durchweg (deutlich) besser als erwartet ausgefallen. Der Ergebnisausblick für 2021 sei angehoben worden, sodass nun auch auf bereinigter Basis in jedem Fall ein EBITDA-Anstieg in Aussicht gestellt werde. Der Analyst habe seine Prognosen mehrheitlich erhöht (u.a. bereinigtes EPS 2021e: 3,31 (alt: 2,46) Euro; berichtetes EPS 2021e: 2,79 (alt: 2,46) Euro; bereinigtes/berichtetes EPS 2022e: 0,23 (alt: 0,20) Euro).Die Bilanz- und Verschuldungskennzahlen würden sich im weiteren Jahresverlauf wegen zwei Transaktionen (Verkauf des nord- und südamerikanischen Salzgeschäfts bereits Ende April vollzogen; Joint Venture mit REMEX; würden zu Buchgewinnen und milliardenschweren Mittelzufluss führen) deutlich besser darstellen als Ende 2020. Allerdings verliere dadurch das "Stabilisierungselement" Salzgeschäft für den Konzern deutlich an Bedeutung (nur noch europäisches Salzgeschäft). Das Geschäftsmodell werde risikoreicher und volatiler. Allerdings scheinen die Kalipreise ihren Tiefpunkt erreicht zu haben.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (zwölf Monate) von unter 10% lautet das Votum für die K+S-Aktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 9,60 auf 10,40 Euro angehoben. (Analyse vom 18.05.2021)Börsenplätze K+S-Aktie:XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:9,954 EUR +0,50% (18.05.2021, 11:55)