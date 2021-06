Börsenplätze K+S-Aktie:



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Über 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (22.06.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Eine starke Düngernachfrage und hohe Verkaufspreise würden den K+S-Konkurrenten Nutrien noch optimistischer stimmen. Allein für das erste Halbjahr rechne das Management des kanadischen Unternehmens mit einem bereinigten Überschuss je Aktie von 2,30 bis 2,50 US-Dollar, nachdem bisher für den besten Fall 2,20 Dollar in Aussicht gestellt worden seien. Eine Erhöhung auch der Jahresziele dürfte laut einer Mitteilung vom Montag dann Anfang August im Zuge der Halbjahreszahlen anstehen.Bereits im Mai habe das Management seine Ziele angehoben und für 2021 einen bereinigten operativen Gewinn (EBITDA) von 4,4 bis 4,9 Milliarden Dollar (bis zu 4,1 Milliarden Euro) sowie ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von bis zu 3,25 Dollar avisiert.In dem guten Umfeld solle zudem die Produktion weiter gesteigert werden. Dafür habe Nutrien vor zwei Wochen die Ausweitung der Kaliproduktion um eine halbe Million Tonnen im zweiten Halbjahr angekündigt, nachdem der Wettbewerber Mosaic zwei ältere Minen eher geschlossen habe als ursprünglich geplant. Laut der aktuellen Mitteilung stocke Nutrien die Produktion nochmals um eine halbe Million Tonnen auf.Die Agrarmärkte würden schon eine Weile florieren, die Preise für Feldfrüchte wie Baumwolle, Soja und Mais hätten seit dem Sommer letzten Jahres kräftig zugelegt. Für die Landwirte lohne es sich, mehr Dünger auszubringen, um höhere Erträge zu erzielen.Nach vielen Jahren der Tristesse bei den Düngemittelherstellern laufe es derzeit wieder richtig rund. Anleger können bei den beiden Kaliriesen Nutrien und K+S weiterhin zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Die Anteile des kanadischen Konzerns seien dabei die etwas konservativere Variante. Die Titel von K+S seien mit mehr Risiken, aber dementsprechend auch mit höheren Chancen verbunden. Wichtig: Bei Nutrien sollte der Stoppkurs nun auf 40,00 Euro nachgezogen werden, beim MDAX-Titel K+S sollte die Position weiter bei 9,20 Euro abgesichert werden. (Analyse vom 22.06.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link