XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

15,90 EUR +0,22% (13.06.2019, 14:20)



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

15,89 EUR +0,25% (13.06.2019, 14:32)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Die rund 15.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.k-plus-s.com. (13.06.2019/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - K+S: Deutliche Ernüchterung eingekehrt - AktienanalyseDer Düngemittel-Hersteller K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) musste im vergangenen Jahr wegen Produktionsunterbrechungen infolge des Dürresommers einen Gewinneinbruch von fast 80 Prozent hinnehmen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Im ersten Quartal sei es wieder besser gelaufen. Dank einer stärkeren Düngernachfrage sei der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund acht Prozent auf 1,3 Mrd. Euro geklettert. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe um etwa 14 Prozent auf 270 Mio. Euro zugelegt. Beide Werte hätten damit leicht über den durchschnittlichen Analystenschätzungen gelegen."Wir sind mit viel Schwung ins neue Geschäftsjahr gestartet", so Konzernchef Burkhard Lohr. "Unsere strategischen Maßnahmen greifen und auch operativ befinden wir uns auf einem sehr guten Weg." Um das zu untermauern, habe Lohr die im März ausgegebenen Ziele bestätigt: Er erwarte 2019 weiterhin eine deutliche Steigerung des EBITDA um mindestens 15,5 Prozent auf 700 bis 850 Mio. Euro. Zudem solle der freie Mittelzufluss erstmals seit 2013 positiv werden. Dabei setze der Manager neben einer guten Düngernachfrage auch auf eine steigende Produktion im kanadischen Werk Bethune. Zudem sei im Werk Werra die Speicherkapazität für Abwässer erhöht worden, um in Trockenzeiten mehr Puffer zu haben. Mit entsorgungsbedingten Produktionseinschränkungen aufgrund längerer Niedrigwasserperioden sei daher in diesem Jahr nicht zu rechnen.Nach der anfänglichen Euphorie sei an der Börse jedoch inzwischen deutliche Ernüchterung eingekehrt. Als Spielverderber habe sich Peter Beaven, seines Zeichens Finanzchef beim Bergbaukonzern BHP erwiesen. Er rechne angesichts des Bedarfs der Landwirtschaft zwar mit einem weiteren Wachstum der Kalinachfrage. Allerdings gebe es aktuell global betrachtet reichlich latente Produktionskapazitäten, die bis Mitte des kommenden Jahrzehnts genutzt werden dürften, bevor neue Lagerstätten erschlossen werden müssten. Das dürfte das Potenzial der Kalipreise zumindest kurzfristig begrenzen, so Beaven.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze K+S-Aktie: