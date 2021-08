Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Über 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (04.08.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.K+S habe am Dienstag für einen Paukenschlag gesorgt. Denn der Kasseler Düngemittelproduzent habe seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr deutlich angehoben. Davon hätten sich einige Experten überrascht gezeigt. So habe etwa die DZ BANK das Kursziel für die K+S-Aktie nach der Erhöhung der Gewinnprognose von 12,50 auf 13,25 Euro angehoben und die Einstufung auf "halten" belassen. Die Baader Bank habe indes ihre die Einstufung mit "add" bestätigt und das Kursziel bei 13,50 Euro belassen.Auch "Der Aktionär" bleibe für die K+S-Aktie optimistisch gestimmt und halte an seiner Kaufempfehlung fest. Mutige Anleger könnten weiterhin einsteigen. Der Stoppkurs sollte bei 9,50 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.08.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze K+S-Aktie:XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:12,325 EUR +3,88% (03.08.2021, 17:35)