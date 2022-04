Börsenplätze K+S-Aktie:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) ist einer der weltweit führenden Anbieter von kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungsbereiche. Die Produktpalette umfasst Spezial- und Standarddüngemittel, verschiedene Pflanzenpflege- und Salzprodukte sowie Produkte für die Tierhygiene und eine Anzahl an Basischemikalien wie Natronlauge, Salpetersäure und Natriumkarbonat. An internationalen Standorten produziert die Gesellschaft Kali-Dünger und Düngemittel-Spezialitäten, verschiedene Kali- und Magnesiumverbindungen für technische, gewerbliche und pharmazeutische Anwendungen sowie Stein- und Siedesalze. Das Chemikaliengeschäft wird von der Tochterfirma Chemische Fabrik Kalk übernommen, welche unter anderem Glashütten, Metallverarbeiter, Waschmittelproduzenten, Brauereien sowie Städte und Kommunen beliefert, die Calcium- oder Magnesiumchlorid für den Winterdienst verwenden. Schließlich ist das Unternehmen auch in der Entsorgung und dem Recycling von Rauchgasreinigungsrückständen, Aluminiumschmelzsalzen und Bauschutt tätig. (27.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marco Schmidberger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Düngemittelriesen K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.K+S profitiere von den Sanktionen gegen seine (bela)russische Konkurrenz. Allein in den vergangenen drei Monaten habe sich der Kurs des MDAX-Titels verdoppelt. Doch nun habe eine Korrektur eingesetzt, die die K+S-Aktie eine wichtige Supportzone testen lasse.In den zurückliegenden Tagen habe die K+S-Aktie deutliche Kursverluste hinnehmen müssen. Nun teste das Papier die Aufwärtstrendlinie bei 30 Euro, die sich während der beschleunigten Rally seit Februar ausgebildet habe. Zugleich biete dort auch das März-Hoch Unterstützung.Dementsprechend stark zeige sich diese Supportzone. Zwar sei der Kurs am gestrigen Dienstag zeitweise bis 29,01 Euro abgerutscht, doch habe er bei 30,66 Euro über der Trendlinie geschlossen. Auch am heutigen Mittwoch würden die Bullen die Chartmarke mit aller Kraft verteidigen.Komme es zu einem Rebound, liege der Fokus auf dem April-Hoch bei 36,45 Euro. Danach wäre der Weg frei bis an die 40-Euro-Marke. Die K+S-Aktie würde dann so hoch notieren wie seit sieben Jahren nicht mehr.Anleger, die der Empfehlung des AKTIONÄR im Februar 2021 gefolgt seien, dürften sich inzwischen über einen Kursgewinn von 200 Prozent freuen. Mutige Neueinsteiger können den Rücksetzer zum Einstieg nutzen, so Marco Schmidberger von "Der Aktionär". Der Stopp sollte aber in allen Fällen bei 22 Euro gesetzt werden. (Analyse vom 27.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link