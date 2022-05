Börsenplätze K+S-Aktie:



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (31.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Nach einer mehrwöchigen Korrektur hätten die Aktien des Düngemittelriesen K+S am Dienstag nach positiven Analystenkommentaren wieder das Interesse der Anleger auf sich gezogen. Am Vormittag sei der Kurs, der am Vortag bei 25 Euro noch auf ein Tief seit Ende März gefallen sei, um 4,7 Prozent auf 26,52 Euro angestiegen.Nach einer starken Rally seit Jahresbeginn, die Mitte April mit 36,45 Euro gegipfelt sei, habe die Aktie in den vergangenen Wochen wieder um etwa 30 Prozent nach unten korrigiert. Trotz des Kursrücksetzers würden sich die Kursgewinne im laufenden Jahr immer noch auf rund drei Viertel summieren, was den zweiten im MDAX bedeute.Mit einem auf 35 Euro erhöhten Kursziel sehe Experte Michael Schäfer von Oddo BHF auf dem reduzierten Kursniveau wieder fast ein Drittel Potenzial. Wie er in seiner Studie geschrieben habe, dürfte sich an der anhaltenden Knappheit bei Düngemitteln, die seit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine als starker Kurstreiber für K+S gelte, so schnell nichts ändern. Er werde deshalb noch optimistischer für das Jahr 2023. Außerdem habe sich der UBS-Experte Andrew Stott positiv zum Agrarmarktumfeld geäußert, das demnach bis ins Jahr 2023 hinein stark bleiben könnte - mit Düngerherstellern als Profiteure.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link