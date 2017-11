Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Agriculture, Industry, Consumers und Communities und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Seine mehr als 14.000 Mitarbeiter helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient das Unternehmen aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. K+S strebt nach Nachhaltigkeit, denn das Unternehmen bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.k-plus-s.com. (16.11.2017/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q3-Zahlen weiterhin zum Kauf der Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF), senkt aber das Kursziel von 24 auf 23 Euro.Der Kasseler Konzern habe imd ritten Quartal bei einer moderaten Umsatzsteigerung die Ergebnisse deutlich verbessern können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Neben vorteilhaften Preistendenzen im Bereich Kali- und Magnesiumprodukte sei dafür v.a. verantwortlich gewesen, dass der Absatz hochmargiger Düngemittelspezialitäten dank des Ausbleibens weiterer abwasserbedingter Produktionsstillstände am Werk Werra erhöht worden sei. Die Prognosen für das Gesamtjahr 2017 seien vom Vorstand bestätigt worden. Dabei werde aber nun eine geringere Produktion des neuen Werks Bethune in Kanada unterstellt und mögliche Rückstellungen für den Fall der vorzeitigen Schließung des Werks Sigmundshall würden einen erheblichen Unsicherheitsfaktor darstellen. Dem habe Strauß durch die Senkung seiner Schätzungen und eine entsprechende Verringerung seines Kursziels für die K+S-Aktie Rechnung getragen.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die K+S-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 24 auf 23 Euro reduziert. (Analyse vom 16.11.2017)XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:19,09 EUR -2,05% (16.11.2017, 14:34)