Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Die mehr als 14.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.k-plus-s.com. (23.03.2018/ac/a/d)



Münster (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Aktien-Global.de":Die Aktienexperten von "Aktien-Global.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Der Kasseler Konzern habe die größten Probleme der Vergangenheit hinter sich gelassen und mit der Ausweitung der Produktion auf den nordamerikanischen Kontinent eine neue Ära gestartet. Nur an den Marktaussichten würden sich die Geister scheiden.Knackpunkt seien die weiteren Perspektiven im Kalimarkt, der sich zuletzt wieder positiver entwickelt habe. Optimisten würden mit einer Fortsetzung des Trends rechnen, während Pessimisten ab dem zweiten Halbjahr 2018 schon wieder einen Angebotsüberhang und damit Preisdruck erwarten würden.Wer hier Recht habe, bleibe abzuwarten. Hinsichtlich der K+S-Aktie empfehle sich derzeit eine prozyklische Strategie. Auf Basis eines intakten kurzfristigen Aufwärtstrends sei das Papier eine Halteposition, die mit einem Stop-Loss bei 21,50 Euro abgesichert werden könne. Überwinde die K+S-Aktie aber die mächtige Widerstandsregion zwischen 24 und 25 Euro, wäre das ein starkes Kaufsignal, das eine prozyklische Aufstockung oder einen Neueinstieg nahelegen würde, so die Aktienexperten von "Aktien-Global.de" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.03.2018)Börsenplätze K+S-Aktie:XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:23,15 EUR -1,61% (23.03.2018, 11:32)