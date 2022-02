Börsenplätze KWS SAAT-Aktie:



Kurzprofil KWS SAAT SE & Co. KGaA:



KWS SAAT (ISIN: DE0007074007, WKN: 707400, Ticker-Symbol: KWS, Nasdaq OTC-Symbol: KNKZF) ist eines der führenden Pflanzenzüchtungsunternehmen weltweit. Etwa 6.000 Mitarbeiter in 70 Ländern erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2020/2021 einen Umsatz von rund 1,3 Mrd. Euro. Seit 165 Jahren wird KWS als familiengeprägtes Unternehmen eigenständig und unabhängig geführt. Schwerpunkte sind die Pflanzenzüchtung und die Produktion sowie der Verkauf von Mais-, Zuckerrüben-, Getreide-, Gemüse-, Raps- und Sonnenblumensaatgut. KWS setzt modernste Methoden der Pflanzenzüchtung ein, um die Erträge der Landwirte zu steigern sowie die Widerstandskraft von Pflanzen gegen Krankheiten, Schädlinge und abiotischen Stress weiter zu verbessern. Um dieses Ziel zu realisieren, investierte das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr mehr als 250 Mio. Euro in Forschung und Entwicklung. (17.02.2022/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - KWS SAAT setzt sich höhere Ziele für das Geschäftsjahr 2021/22 - AktienanalyseDer Saatgutherstelller KWS SAAT (ISIN: DE0007074007, WKN: 707400, Ticker-Symbol: KWS, Nasdaq OTC-Symbol: KNKZF) hat sich nach einem Umsatzsprung höhere Ziele für das im Juni endende Geschäftsjahr 2021/22 gesetzt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Statt fünf bis sieben Prozent werde nun ein Wachstum von neun bis elf Prozent in Aussicht gestellt, habe das Unternehmen mitgeteilt. Den Ausblick für die operative Marge habe KWS SAAT unverändert belassen: Vor Zinsen und Steuern sollten im Gesamtjahr weiterhin zehn Prozent vom Umsatz hängen bleiben.Von Juli bis Dezember sei der Umsatz auf vergleichbarer Basis um rund ein Drittel auf 431,6 Mio. Euro geklettert. Zu dem Plus habe vor allem die hohe Nachfrage nach Mais beigetragen. Das Segment sei im ersten Halbjahr um über 50 Prozent gewachsen. Aber auch das Geschäft mit Zuckerrüben habe aufgrund früherer Auslieferungen in Deutschland und einer Ausweitung des Geschäfts nach Nordamerika um 41 Prozent zugelegt.Das zeige sich denn auch in der Gewinn- und Verlustrechnung: Vor Zinsen und Steuern habe KWS SAAT den Fehlbetrag nach den ersten sechs Monaten um vier Prozent auf 89,5 Mio. Euro eingedämmt. Der Nettoverlust habe bei 85,3 Mio. Euro gelegen, nach minus 86,2 Mio. Euro im Vorjahr. Die Erwartungen seien damit übertroffen worden.Mutige Anleger nutzen die Gelegenheit zum Einstieg, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 06/2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link