XETRA-Aktienkurs KWS SAAT-Aktie:

63,20 EUR -0,63% (24.11.2020, 13:58)



Tradegate-Aktienkurs KWS SAAT-Aktie:

63,30 EUR -0,63% (24.11.2020, 14:29)



ISIN KWS SAAT-Aktie:

DE0007074007



WKN KWS SAAT-Aktie:

707400



Ticker-Symbol KWS SAAT-Aktie:

KWS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol KWS SAAT-Aktie:

KNKZF



Kurzprofil KWS SAAT SE & Co. KGaA:



KWS SAAT (ISIN: DE0007074007, WKN: 707400, Ticker-Symbol: KWS, Nasdaq OTC-Symbol: KNKZF) ist eines der führenden Pflanzenzüchtungsunternehmen weltweit. Mehr als 5.500 Mitarbeiter in 70 Ländern erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 1,1 Mrd. Euro und erzielten dabei ein Ergebnis von 150 Mio. Euro vor Zinsen und Steuern (EBIT). Seit mehr als 160 Jahren wird KWS als familiengeprägtes Unternehmen eigenständig und unabhängig geführt. Schwerpunkte sind die Pflanzenzüchtung und die Produktion sowie der Verkauf von Mais-, Zuckerrüben-, Getreide-, Raps-, Sonnenblumen- und Gemüsesaatgut.



KWS setzt modernste Methoden der Pflanzenzüchtung ein, um die Erträge der Landwirte zu steigern sowie die Widerstandskraft von Pflanzen gegen Krankheiten, Schädlinge und abiotischen Stress weiter zu verbessern. Um dieses Ziel zu realisieren, investierte das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr rund 200 Mio. Euro in Forschung und Entwicklung. (Alle Angaben ohne die Anteile der at equity bilanzierten Gesellschaften AGRELIANT GENETICS LLC., AGRELIANT GENETICS INC. und KENFENG - KWS SEEDS CO., LTD.) Weitere Informationen: www.kws.de. https://twitter.com/KWS_Group. (24.11.2020/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - KWS SAAT-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der Nord LB:Thorsten Strauß, Analyst der Nord LB, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Saatzuchtunternehmens KWS SAAT SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007074007, WKN: 707400, Ticker-Symbol: KWS, Nasdaq OTC-Symbol: KNKZF) von "kaufen" auf "halten" herab.Da das Geschäft von KWS stark saisonal geprägt sei, könnten die Finanzkennzahlen des 1. Quartals 2020/21 (30.06.) lediglich einen vagen Anhaltspunkt für die Entwicklung des Gesamtjahres liefern. Deutlich spürbar seien im Zeitraum Juli bis September die Belastungen durch negative Währungseffekte gewesen. In den Ergebnisdaten hätten sich zudem erhöhte Funktionskosten für F&E und für die Verwaltung widergespiegelt. Den Ausblick, der für das laufende Geschäftsjahr 2020/21 keine Dynamik in der Umsatz- und Gewinnentwicklung im Vergleich zum Vorjahrerwarten lasse, habe der Vorstand bestätigt. Die längerfristigen Perspektiven sollten zwar deutlich positiver sein, zunächst dürfte der Kurs der KWS SAAT-Aktie davon aber kaum profitieren.Thorsten Strauß, Analyst der Nord LB, bestätigt sein "halten"-Rating für die KWS SAAT-Aktie. Das Kursziel werde von EUR 63,00 auf EUR 62,00 gekappt. (Analyse vom 24.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze KWS SAAT-Aktie: