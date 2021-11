Börsenplätze KUKA-Aktie:



Xetra-Aktienkurs KUKA-Aktie:

76,00 EUR +12,43% (23.11.2021, 14:54)



Tradegate-Aktienkurs KUKA-Aktie:

76,00 EUR +12,76% (23.11.2021, 15:08)



ISIN KUKA-Aktie:

DE0006204407



WKN KUKA-Aktie:

620440



Eurex Optionskürzel KUKA-Aktienoption:

KU2



Ticker-Symbol KUKA-Aktie:

KU2



NASDAQ OTC Ticker-Symbol KUKA-Aktie:

KUKAF



Kurzprofil KUKA AG:



KUKA (ISIN: DE0006204407, WKN: 620440, Ticker-Symbol: KU2, NASDAQ OTC-Symbol: KUKAF) ist ein international tätiger Automatisierungskonzern mit einem Umsatz von rund 2,6 Mrd. EUR und rund 14.000 Mitarbeitenden. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Augsburg. Als einer der weltweit führenden Anbieter von intelligenten Automatisierungslösungen bietet KUKA den Kunden alles aus einer Hand: Vom Roboter über die Zelle bis hin zur vollautomatisierten Anlage und deren Vernetzung in Märkten wie Automotive, Electronics, Metal & Plastic, Consumer Goods, E-Commerce/Retail und Healthcare. (23.11.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - KUKA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Augsburger Roboter- und Anlagenbauers KUKA AG (ISIN: DE0006204407, WKN: 620440, Ticker-Symbol: KU2, NASDAQ OTC-Symbol: KUKAF) unter die Lupe.Fünf Jahre nach der Übernahme des Roboterherstellers KUKA wolle der chinesische Investor Midea das deutsche Unternehmen von der Börse nehmen. Da Midea bereits mehr als 95 Prozent der KUKA-Aktien halte, könne der chinesische Konzern die Anteilsscheine der restlichen Anleger gegen eine Abfindungszahlung übernehmen. Daher sei ein so genannter Squeeze-Out-Prozess eingeleitet worden.Zur Erinnerung: Midea habe 2016 die große Mehrheit der KUKA-Aktien für rund 115 Euro aufgekauft. Der Einstieg des Hausgeräteherstellers bei dem deutschen Vorzeigeunternehmen habe damals für viel Diskussionen auch in der Politik in Berlin und Brüssel gesorgt."Die derzeitige Börsennotierung von KUKA bringt keine wesentlichen Vorteile für KUKA mit sich, da das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen gering ist. Außerdem ist KUKA aufgrund seines geringen Streubesitzes nicht mehr in wichtigen Indizes vertreten", heiße es aus der Firmenzentrale. Am Ende umgehe Midea mit dem Schritt auch eine Reihe von Offenlegungspflichten und administrativen Anforderungen.KUKA und Midea würden in den kommenden Jahren ein Wachstum außerhalb der Börse anstreben. In Augsburg sollten dazu bis 2025 die Investitionen in Forschung und Entwicklung um mindestens 15 Prozent gegenüber dem laufenden Jahr erhöht werden, wie das Unternehmen weiter berichte.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link