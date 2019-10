SIX Swiss Exchange-Aktienkurs KTM Industries-Aktie:

Kurzprofil KTM Industries AG:



Die KTM Industries-Gruppe (ISIN: AT0000KTMI02, WKN: A2JKHY, Ticker-Symbol: KTMI, SIX Swiss Ex: KTMI) ist eine führende europäische Fahrzeug-Gruppe mit dem strategischen Fokus auf das globale Sportmotorradsegment und den automotiven high-tech Komponentenbereich. Mit ihren weltweit bekannten Marken KTM, Husqvarna Motorcycles, WP und Pankl zählt sie in ihren Segmenten jeweils zu den Technologie- und Marktführern.



Facts zum Unternehmen:



- Firmenleitung und Entwicklungszentren in Österreich

- Die Gruppe beschäftigt rund 5.000 Mitarbeiter, davon mehr als 75% in Österreich

- Hohe Exportquote in allen Produktbereichen (> 95%), mehr als 50% außerhalb Europas



Die KTM Industries-Gruppe gliedert sich in folgende Kernbereiche: High Performance Komponenten - Fahrzeuge - Design und Konzeptentwicklung. (22.10.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - KTM Industries-Aktienanalyse von Aktienanalyst Mark Diethelm von Vontobel Research:Mark Diethelm, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kaufvotum für die Aktie von KTM Industries (ISIN: AT0000KTMI02, WKN: A2JKHY, Ticker-Symbol: KTMI, SIX Swiss Ex: KTMI)Die KTM Industries AG sei auf der AGV am 16. Oktober 2019 in PIERER Mobility AG umbenannt worden. Die Namensänderung trete heute auch an der Schweizer Börse SIX in Kraft. Das Ticker-Symbol ändere sich von KTMI auf PMAG.Darüber hinaus habe das Unternehmen den Beginn der Aktienrückkäufe von bis zu 7% bzw. 1.67 Mio. Inhaberaktien bekannt gegeben, was 20% des Streubesitzes entspreche. Der Rückkauf diene unter anderem der Finanzierung von Akquisitionen.Die Namensänderung sei bereits Anfang des Jahres bei Bekanntgabe der GJ18-Ergebnisse angekündigt worden und trete heute in Kraft. Der Aktienrückkauf ermögliche nach Erachten des Analysten die teilweise Finanzierung von Akquisitionen (z.B. 60%ige Beteiligung am spanischen Unternehmen GasGas).Mark Diethelm, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die KTM Industries-Aktie. Das Kursziel laute CHF 87,00. (Analyse vom 22.10.2019)Börsenplätze KTM Industries-Aktie:Tradegate-Aktienkurs KTM Industries-Aktie:48,20 EUR -0,82% (22.10.2019, 14:36)