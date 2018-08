Tradegate-Aktienkurs KTM Industries-Aktie:

69,20 EUR +0,29% (28.08.2018, 10:23)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs KTM Industries-Aktie:

CHF 81,00 +1,25% (28.08.2018, 11:50)



ISIN KTM Industries-Aktie:

AT0000820659



WKN KTM Industries-Aktie:

919331



Ticker-Symbol KTM Industries-Aktie:

BFC



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol KTM Industries-Aktie:

KTMI



Kurzprofil KTM Industries AG:



Die KTM Industries-Gruppe (ISIN: AT0000820659, WKN: 919331, Ticker-Symbol: BFC, SIX Swiss Ex: KTMI) ist eine führende europäische Fahrzeug-Gruppe mit dem strategischen Fokus auf das globale Sportmotorradsegment und den automotiven high-tech Komponentenbereich. Mit ihren weltweit bekannten Marken KTM, Husqvarna Motorcycles, WP und Pankl zählt sie in ihren Segmenten jeweils zu den Technologie- und Marktführern.



Facts zum Unternehmen:



- Firmenleitung und Entwicklungszentren in Österreich

- Die Gruppe beschäftigt rund 5.000 Mitarbeiter, davon mehr als 75% in Österreich

- Hohe Exportquote in allen Produktbereichen (> 95%), mehr als 50% außerhalb Europas



Die KTM Industries-Gruppe gliedert sich in folgende Kernbereiche: High Performance Komponenten - Fahrzeuge - Design und Konzeptentwicklung. (28.08.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - KTM Industries-Aktienanalyse von Aktienanalyst Panagiotis Spiliopoulos von Vontobel Research:Panagiotis Spiliopoulos, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kaufvotum für die Aktie von KTM Industries (ISIN: AT0000820659, WKN: 919331, Ticker-Symbol: BFC, SIX Swiss Ex: KTMI).Motorrad-Umsatz, rev. EBIT bereits bekannt: Absatzwachstum von 15% auf 126.800, Umsatzplus von 8% auf EUR 822 Mio. und EBIT-Wachstum von 19% auf EUR 78,4 Mio. seien bereits im Juli angekündigt worden. Das EBIT beinhalte einen Gewinn von EUR 26,2 Mio. durch die Veräußerung von Pankl.Fokus auf Cash-Kennzahlen I - Investitionsrückgang wie erwartet: Die aufmerksam beobachteten Investitionen seien um 5% auf EUR 84 Mio. gesunken, da der Ausbau von Infrastruktur und Produktion bald beendet sei; KTMI erwarte Investitionen von EUR 165 Mio. in GJ 2018 und einen erneuten Rückgang in GJ 2019, gemäß VontE.Fokus auf Cash-Kennzahlen II - neu eingeführte Modelle würden op. Cashflow beeinflussen: Die Veräußerung von Pankl habe erhebliche Auswirkungen auf die Bilanz und mithin den Cashflow; berücksichtige man jedoch diesen Effekt, schlage der NUV-Anstieg infolge neuer Modelleinführungen geschätzt mit ca. EUR 30 bis 40 Mio. zu Buche, was bis Jahresende weitgehend aufgeholt werden dürfte.Revidierter Ausblick für GJ 2018 angesichts der Pankl-Veräußerung: KTMI prognostiziere nun Umsätze von ca. EUR 1,57 Mrd. (VontE: EUR 1,574 Mrd.) und ein EBIT von über EUR 160 Mio. (über 134 Mio. ohne Pankl); bislang seien KTMI Lancierungskosten von insgesamt ca. EUR 10 Mio. entstanden, die den Unterschied ggü. der Analysten-Schätzung von EUR 145 Mio. erklären würden.Panagiotis Spiliopoulos, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die KTM Industries-Aktie. Das Kursziel laute CHF 112. (Analyse vom 28.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze KTM Industries-Aktie: