Xetra-Aktienkurs KPS-Aktie:

9,44 EUR +1,18% (14.08.2018, 16:47)



Tradegate-Aktienkurs KPS-Aktie:

9,45 EUR +1,29% (14.08.2018, 16:15)



ISIN KPS-Aktie:

DE000A1A6V48



WKN KPS-Aktie:

A1A6V4



Ticker-Symbol KPS-Aktie:

KSC



Kurzprofil KPS:



KPS Consulting (ISIN: DE000A1A6V48, WKN: A1A6V4, Ticker-Symbol: KSC) ist die führende Transformationsberatung für den Handel und Konsumgüterbereich und verbindet klassische Strategie-, Prozess-, Applikations- und Technologie-Beratung mit der Kompetenz der Umsetzung. Die KPS Rapid Transformation Methode beschleunigt nachweislich Projekte, mit ihrer Hilfe steuern KPS Transformation Architects komplexe Unternehmenstransformationen ganzheitlich wobei Strategieentwicklung, Prozessdesign und Implementierung soweit wie möglich simultan ablaufen. KPS-Kunden profitieren von einer zügigen und erfolgreichen Umsetzung und exzellenter Projekttransparenz bei gleichzeitiger Sicherstellung von exzellenter Beratungsqualität und eines optimalen Preis-Leistungsverhältnisses.



Die Unternehmenszentrale befindet sich in München mit weiteren Standorten in Europa. KPS Consulting wurde im Jahr 2000 gegründet und beschäftigt rund 600 Berater (www.kps-consulting.com). (14.08.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - KPS-Aktienanalyse von der GBC AG:Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der KPS AG (ISIN: DE000A1A6V48, WKN: A1A6V4, Ticker-Symbol: KSC) weiterhin zu kaufen.Die KPS AG habe am 10.08.2018 die Zahlen des dritten Quartals 17/18 veröffentlicht und habe deutliche Margenverbesserungen präsentieren können. Der Umsatz habe mit 41,9 Mio. EUR um 5,5% über dem Vorjahresergebnis gelegen (VJ: 37,7 Mio. EUR) und das EBIT habe sich um 31,2% auf 4,6 Mio. EUR reduziert (VJ: 5,9 Mio. EUR). Damit sei im dritten Quartal eine EBIT-Marge (eigene Berechnung) in Höhe von 11,0% erreicht worden und befinde sich nach den zwei vorangegangenen Quartalen erstmals wieder im zweistelligen Bereich. Maßgeblich zu dem EBIT-Rückgang hätten auch die PPA-Abschreibungen aus den getätigten Akquisitionen beigetragen. Das EBITDA habe sich im Vergleich hierzu um 18,2% auf 5,7 Mio. EUR reduziert (VJ: 6,2 Mio. EUR).Das Unternehmen habe die Guidance von 160 bis 170 Mio. EUR Umsatz bei einem EBIT von 16 bis 20 Mio. EUR bestätigt. Die Analysten würden ebenfalls ihre Prognosen bestätigen und weiterhin Umsatzerlöse in Höhe von 170,00 Mio. EUR Umsatz bei einem EBIT in Höhe von 16,26 Mio. EUR erwarten. Jedoch zeige sich insbesondere beim Umsatz, dass ihre aktuellen Prognosen als konservativ anzusehen seien. Für die Prognoseerfüllung müsste im vierten Quartal ein Umsatz in Höhe von 39,75 Mio. EUR erzielt werden, was im Quartalsvergleich am unteren Ende liegen würde. Die EBIT-Prognose für Q4 liege leicht über dem Durchschnitt der drei vorherigen Quartale, jedoch sollte das EBIT vor dem Hintergrund der anlaufenden Projekte tendenziell eher ansteigen. Insbesondere im ersten Quartal seien vier Großprojekte angelaufen, welche in der Anlaufphase nur einen kleineren Umsatz- und Ergebnisbeitrag leisten würden. Die Projekte würden mit der Zeit an Umfang gewinnen und somit höhere Beiträge abliefern.Laut Management seien bereits weitere neue Projekte in Aussicht und gegenwärtig werde mit einer Dividende auf Vorjahresniveau gerechnet (VJ: 0,35 EUR je Aktie). Aktuell sollten die Projekte an Beitragspotenzial gewinnen und die Analysten würden erwarten, dass das Unternehmen mittelfristig wieder zu den gewohnt hohen EBIT-Margen von über 15% zurückkehre.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze KPS-Aktie: