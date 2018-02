Tradegate-Aktienkurs KPN-Aktie:

Kurzprofil KPN-Aktie:



KPN N.V. (ISIN: NL0000009082, WKN: 890963, Ticker-Symbol: KPN) ist ein führender internationaler Anbieter von Telekommunikations- und ICT-Diensten, der Privatkunden Festnetz- und Mobilfunktelefonie, Internet sowie TV-Services anbietet. Geschäftskunden profitieren von durchgehend verwalteten Telekommunikations- und ICT-Diensten. Der Firmensitz von KPN ist Den Haag. Niederlande.



Die internationalen Daten- und IP-Dienstleistungen von KPN werden durch ein umfassendes, leistungsfähiges Glasfasernetz in 22 europäischen Ländern gewährleistet, sowie durch Verbindungen in 180 Ländern weltweit. Das KPN Tochterunternehmen Getronics vermarktet als globales ICT-Dienstleistungsunternehmen End-to-End Lösungen für Infrastruktur und netzwerkbezogene Informationstechnologie und zeichnet sich durch eine Marktführerposition in den Benelux-Ländern aus. In Deutschland und Belgien betreibt KPN im Mobilfunkbereich eine Mehrmarkenstrategie und nimmt mit E-Plus und BASE jeweils die dritte Marktposition ein. KPN bietet Netzwerkdienste für Telekommunikationsunternehmen und betreibt eine globale, IP-basierte Infrastruktur über iBasis.



Am 31. März 2008 betreute KPN über 35 Millionen Kunden, davon 27,5 Millionen im Mobilfunksektor, 5,3 Millionen im Bereich Festnetztelefonie, 2,4 Millionen mit Breitband-Internet und 0,6 Millionen mit TV-Diensten. Mit 25.925 Vollzeitbeschäftigten (43.409 Mitarbeitern einschließlich Getronics) hat KPN im 1. Quartal 2008 Erlöse in Höhe von EUR 3,6 Milliarden verbucht, bei einem Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen in Höhe von EUR 1,2 Milliarden. KPN wurde 1989 als Aktiengesellschaft eingetragen und ist an den Börsen in Amsterdam und Frankfurt notiert. (19.02.2018/ac/a/a)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - KPN-Aktienanalyse von Investmentanalyst Mirko Maier von der LBBW:Mirko Maier, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des niederländischen Telekom-Anbieters KPN N.V. (ISIN: NL0000009082, WKN: 890963, Ticker-Symbol: KPN).KPS habe im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres 2017/18 (30.09.) mit einem Umsatz von 38,1 Mio. EUR (-5,5% yoy) und einem EBIT von 3,1 Mio. EUR (-52% yoy, Marge 8,1%) nicht überzeugen können. Auf der Umsatzentwicklung habe insbesondere der verpatzte Markteintritt eines Großkunden in den USA gelastet. Dessen gekürztes Ausgabenprogramm tangiere auch die Beratungsleistungen der KPS. Hieraus künftig fehlende Umsatzerlöse versuche KPS durch anderweitige Projekte zu kompensieren. Vier Großprojekte habe das Unternehmen in Q1 gewinnen können, was positiv für die künftige Umsatzentwicklung sei. Die in Q1 damit einhergehend verbuchten Akquisitionskosten hätten aber auf der Ertragsentwicklung gelastet.Trotz des verhaltenen Jahresauftaktes habe KPS seine Jahresziele sowohl für den Umsatz von 160 bis 170 Mio. EUR als auch mit 23 bis 26 Mio. EUR für den operativen Ertrag bekräftig. Zum Umsatzziel sollten die Zukäufe ICE Consultants, Infront Consulting und Envoy Digital mit rund 15 Mio. EUR beitragen. Die Zukäufe würden insbesondere die Präsenz von KPS im europäischen Heimatmarkt stärken. Das avisierte organische Umsatzplus falle damit allerdings negativ aus, was die Bedeutung des Großkunden in den USA für KPS unterstreiche. Mit den Übernahmen würden zudem Integrationskosten einhergehen, dennoch peile KPS schon in im laufenden Q2 die Rückkehr zu zweistelligen Margenniveaus an.Das primär auf einem DCF-Modell beruhende Kursziel von 15,00 EUR bestätigt Mirko Maier, Investmentanalyst der LBBW, wie auch sein "kaufen"-Rating. (Analyse vom 19.02.2018)Börsenplätze KPN-Aktie:Xetra-Aktienkurs KPN-Aktie:2,57 EUR -0,27% (19.02.2018, 14:05)