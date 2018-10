XETRA-Aktienkurs KION-Aktie:

Kurzprofil KION Group AG:



Die KION Group AG (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) ist ein weltweit führender Anbieter von Gabelstaplern, Lagertechnik und verbundenen Dienstleistungen sowie Supply-Chain-Lösungen. In mehr als 100 Ländern optimiert die KION Group mit ihren Logistik- Lösungen den Material- und Informationsfluss in Fabriken, Lagerhäusern und Vertriebszentren. Der Konzern ist in Europa der größte Hersteller von Flurförderzeugen, weltweit die Nummer Zwei und zudem führender Anbieter von Automatisierungstechnologie.



Die weltbekannten Marken der KION Group zählen zu den Branchenbesten. Dematic, das jüngste Mitglied der KION Group, ist weltweit führender Spezialist für den automatisierten Materialfluss mit einem umfassenden Angebot an intelligenten Supply-Chain- und Automatisierungslösungen. Egemin Automation ist ein Spitzenanbieter für Logistikautomatisierung mit besonderer Stärke bei fahrerlosen Transportsystemen (AGV). Die Marken Linde und STILL bedienen den Premium-Markt der Flurförderzeuge, während Baoli sich auf das Economy-Segment konzentriert. Unter ihren regionalen Flurförderzeug-Marken ist Fenwick der größte Material-Handling-Anbieter in Frankreich, OM STILL ein Marktführer in Italien. Voltas bedient den indischen Markt und ist dort ein führender Anbieter von Flurförderzeugen.



Weltweit sind mehr als 1,2 Millionen Flurförderzeuge und über 6.000 installierte Systeme der KION Group bei Kunden sämtlicher Branchen und Größe auf sechs Kontinenten im Einsatz. (29.10.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - KION-Aktienanalyse von Analyst Stefan Maichl von der LBBW:Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Gabelstapler-Hersteller KION (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) von 47 EUR auf 51 EUR.Das seit dem schwachen H1 latente Risiko einer Gewinnwarnung habe sich mit der Vorlage des Q3-Zahlenwerks reduziert. Unterstützung habe KION von einem intakten Marktumfeld in Europa und China erhalten. Der Auftragseingang sei in Q3 um 12% expandiert, getragen sowohl vom traditionellen Flurförderzeuggeschäft (+8%) als auch vom Logistiksystemsegment (+22%). Gleichzeitig würden die Gegenmaßnahmen zur Behebung der durch Zulieferengpässe entstandenen Auslieferungsverzögerungen greifen. So sei die Umsatzwachstumsrate im betroffenen Flurförderzeugsegment nach 4% in H1 auf 8% in Q3 gesprungen. Vor diesem Hintergrund habe KION die Jahresziele vollumfänglich bestätigt. Unkritisch sehe Maichl diese weiterhin beim Auftragseingang und Umsatz.Die Orderzielspanne von 8,05 bis 8,55 Mrd. EUR könnte sogar mit 8,62 Mrd. EUR übertroffen werden. Unsicherheitsfaktor bleibe hier das durch Großprojekte volatile Logistiksystemgeschäft. Im Umsatz halte Maichl nun 7,94 Mrd. EUR (bisher 7,84 Mrd. EUR) für erreichbar, komfortabel innerhalb des Zielbandes von 7,7 bis 8,2 Mrd. EUR. Einerseits sollte KION den Auslieferungsrückstand im Flurförderzeuggeschäft in Q4 weitgehend abbauen können. Andererseits gehe das Management davon aus, im Logistiksystemgeschäft in Q2 gewonnene Projekte verstärkt in Q4 abzurechnen.Ergebniszielspanne sollte in der unteren Hälfte erreicht werden. Beim adj. EBIT sei die Q3-Prognose des Analysten von 185 Mio. EUR mit 193 Mio. EUR (VJ 196 Mio. EUR) leicht übertroffen worden. Nach neun Monaten habe sich dadurch der Rückstand zum Vorjahr auf 4% bzw. 20 Mio. EUR reduziert. Erneut sei für 2018 eine Zielerreichung in der unteren Hälfte der Bandbreite 770 bis 835 Mio. EUR (VJ 776 Mio. EUR inkl. IFRS15 Anpassungen) avisiert worden, was ca. 770 bis 800 Mio. EUR entspreche. Maichl scheine dies nun mit 784 Mio. EUR (bisher 762 Mio. EUR) realisierbar. Als Unsicherheitsfaktoren würden die Stabilität der Zulieferkette und die fristgerechte Projektabrechnung im Logistiksystemgeschäft bleiben.Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, bekräftigt seine Halteempfehlung für die KION-Aktie. (Analyse vom 26.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze KION-Aktie: