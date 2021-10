Tradegate-Aktienkurs KERING-Aktie:

647,90 EUR +0,26% (22.10.2021, 10:32)



Euronext Paris-Aktienkurs KERING-Aktie:

648,00 EUR +0,68% (22.10.2021, 10:22)



ISIN KERING-Aktie:

FR0000121485



WKN KERING-Aktie:

851223



Ticker-Symbol KERING-Aktie:

PPX



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol KERING-Aktie:

PPRUF



Kurzprofil KERING:



KERING (ISIN: FR0000121485, WKN: 851223, Ticker-Symbol: PPX, NASDAQ OTC-Symbol: PPRUF) ist ein international tätiges Großhandelsunternehmen für Massen- und Luxusgüter, die über Filialen oder den Versandhandel vertrieben werden. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt jedoch im europäischen Raum. Zu den bekanntesten Marken des Unternehmens zählen unter anderem Gucci, Puma, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta. Die diversifizierte Produktpalette der Gruppe reicht von Sport- und Modeartikeln über Schmuck und Parfums hin zu Bau- und Büroprodukten, Kredit- und Finanzdienstleistungen und Reiseangeboten. (22.10.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - KERING-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Der Aktienanalyst von Independent Research, Lars Lusebrink, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des französischen Luxusgüter-Konzerns KERING (ISIN: FR0000121485, WKN: 851223, Ticker-Symbol: PPX, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: PPRUF) von 720 Euro auf 690 Euro.Die Umsatzzahlen (Konzern) für das Q3 2021 (berichtet: +13% y/y auf 4,19 Mrd. Euro; organisch: +12% y/y) hätten (moderat) die Analystenprognose (4,01 Mrd. Euro bzw. organisch +9% y/y) sowie den Marktkonsens übertroffen. Jedoch sei die Entwicklung bei Gucci (+5% y/y auf 2,18 Mrd. Euro; organisch: +4% y/y) unerwartet schwach ausgefallen. Wesentlich dafür sei nach Erachten von Lusebrink aber auch die Kaufzurückhaltung der Kunden gewesen bevor die neue (umfangreiche) Gucci-Kollektion "Aria" Ende September schrittweise in die Läden gekommen sei. Laut CFO Duplaix (Q3-Telefonkonferenz am 19.10.) sei die Kollektion sehr gut angenommen worden und habe ab der zweiten Oktoberwoche bereits zu einer deutlich steigenden Nachfrage geführt. Zudem rechne KERING mit einem sehr intensiven Q4 für Gucci, was nach Erachten von Lusebrink ein starkes Wachstum impliziere. Duplaix stelle für Q3-Q4 2021 weiterhin eine Verbesserung der bereinigten operativen Marge für Gucci (+1,5 bis +2,5 PP ggü. Q1-Q2 2021 (37,8%)) in Aussicht. Nach Erachten von Lusebrink seien aber noch nicht alle Unsicherheiten hinsichtlich des Wachstumspotenzials von Gucci ausgeräumt.Lusebrink senke seine Erwartungen für 2021e (u.a. EPS berichtet: 25,68 (alt: 26,77) Euro; EPS bereinigt: 25,81 (alt: 26,77) Euro) und 2022e (u.a. EPS berichtet/bereinigt: 29,87 (alt: 30,20) Euro).Bei einem positiven Gesamtertrag (12 Monate) von unter 10% bestätigt Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, sein Rating "halten" für die KERING-Aktie. (Analyse vom 22.10.2021)Börsenplätze KERING-Aktie: