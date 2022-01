Tradegate-Aktienkurs KATEK-Aktie:

27,10 EUR -0,73% (20.01.2022, 14:13)



XETRA-Aktienkurs KATEK-Aktie:

26,80 EUR -0,74% (20.01.2022, 15:12)



ISIN KATEK-Aktie:

DE000A2TSQH7



WKN KATEK-Aktie:

A2TSQH



Ticker-Symbol KATEK-Aktie:

KTEK



Kurzprofil KATEK SE:



Die KATEK-Gruppe (ISIN: DE000A2TSQH7, WKN: A2TSQH, Ticker-Symbol: KTEK) ist ein führendes europäisches Elektronikunternehmen, das Hardware- und Software-Entwicklung, Prototyping und Fertigung sowie damit verbundene Dienstleistungen im Markt für hochwertige Elektronik bzw. Elektronikdienstleistungen anbietet. (20.01.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - KATEK-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Elektronikunternehmens KATEK SE (ISIN: DE000A2TSQH7, WKN: A2TSQH, Ticker-Symbol: KTEK) unter die Lupe.KATEK sei erst seit ein paar Monaten an der Börse notiert. Das Münchner Unternehmen sei in einerm sehr spannenden und wachstumsstarken Bereich tätig. Die Aktie des Elektrospezialisten habe zuletzt deutlich Federn lassen müssen. Die Strategie von KATEK sei aber überzeugend und das Unternehmen wachse dynamisch. Anleger könnten daher auf dem ermäßigten Kursniveau einen Fuß in die Tür stellen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 19.01.2022)Das vollständige Interview mit Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze KATEK-Aktie: