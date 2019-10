Börsenplätze Just Eat-Aktie:



Kurzprofil Just Eat plc:



Just Eat plc (ISIN: GB00BKX5CN86, WKN: A1100K, Ticker-Symbol: J00, London Ticker-Symbol: JE) ist einer der weltweit führenden Lieferdienst-Vermittler für Take-away-Restaurants. Das Unternehmen stellt dabei eine Online-Plattform bereit, die es Kunden ermöglicht, unkompliziert und von überall aus Essen zum Abholen oder mit Lieferdienst nach Hause zu bestellen. Dabei wird eine große Auswahl verschiedener Restaurants angeboten, aus deren Speisekarten dann einfach das gewünschte Essen ausgewählt werden kann - dazu kommen weitere Leistungen wie Ratings und andere Beurteilungen. Weltweit sind bei Just Eat mehr als 63.000 Take-away-Restaurants gelistet. (22.10.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Just Eat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Just Eat plc (ISIN: GB00BKX5CN86, WKN: A1100K, Ticker-Symbol: J00, London Ticker-Symbol: JE) unter die Lupe.Der Kampf um Marktanteile bei Food-Delivery gewinne an Fahrt. Nachdem Takeaway.com bereits ein milliardenschweres Angebot für Just-Eat auf den Tisch gelegt habe, ziehe nun Prosus nach - eine Bieterschlacht drohe. Die Aktie der Briten gehe derweil durch die Decke.Just Eat gewinne an der Börse in London mehr als 20 Prozent auf 727,90 GBp. Prosus, das erst kürzlich erfolgte Spin-Off des südafrikanischen Internetriesen Naspers, biete 4,9 Milliarden Britische Pfund für das Food-Delivery-Unternehmen von der Insel. Das Angebot entspreche einer Prämie von 20 Prozent gegenüber dem Angebot von Takeaway.com.In Naspers´ Prosus seien die internationalen Aktivitäten des Konzerns gebündelt, darunter ein rund 30-prozentiger Anteil an dem chinesischen Internetkonzern Tencent. Prosus halte zudem 22,3 Prozent an Delivery Hero. Durch die Übernahme von Just-Eat würden die Südafrikaner ihre Marktmacht ausbauen und gleichzeitig die Konkurrenten auf Abstand halten.Entbrenne jetzt ein Bieterstreit um Just-Eat? Fakt sei, dass sich Prosus mit den Briten bislang auf keinen Deal habe einigen können. Ob Takeaway.com auf dem aktuellen Niveau allerdings noch einmal nachlege, sei aufgrund des erreichten Bewertungsniveaus (circa 35x EBITDA) dennoch fraglich. Das gelte umso mehr, da Prosus auf mehr als sechs Milliarden Dollar an Cash sitze und - sofern nötig - wohl noch einmal nachlegen könnte.Investierte Anleger sollten bei Just Eat den Stopp nachziehen, so Martin Weiß von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link