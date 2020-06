Das gelte auch für das Virus: Die zweite Infektionswelle werde eindeutig die wichtigste sein. Einerseits könnte eine Lockerung der staatlichen Bewegungsbeschränkungen zu vereinzelten, aber überschaubaren Ausbrüchen führen. Stark steigende Fallzahlen könnten andererseits den frühen Optimismus, der bereits tief in den Finanzmärkten verwurzelt sei, erschüttern.



Was die Wirtschaft angehe, sei China das erste Land gewesen, das in die Krise geraten sei und das als erstes wieder aus ihr herausgekommen sei. Daher sei es ermutigend zu sehen, dass Fabriken und Büros ihre Tätigkeit schnell wieder aufnehmen würden. Die europäischen Zahlen würden unterschiedliche Wege der Erholung aufzeigen, wobei Deutschland unter den großen Volkswirtschaften am wenigsten betroffen sein werde und am ehesten eine Erholung im Verarbeitenden Gewerbe erwarten lasse.



Der Juni werde auch eine zweite Welle von Unternehmensnachrichten, Rating-Herabstufungen, Konkursmeldungen und Entlassungen bringen. Dennoch strahle die Entwicklung der risikobehafteten Investments eindeutig die Zuversicht aus, dass die Welt auf dem Weg der Genesung sei, insbesondere mit all dem Geld, das Regierungen und Zentralbanken für die Erholung aufwenden würden. Im Juni werde sich zeigen, welchen Fortschritt die Entwicklung nehme. (03.06.2020/ac/a/m)





Boston (www.aktiencheck.de) - Wir sind dabei herauszufinden, ob unsere geschädigte Weltwirtschaft in eine kräftige Erholung übergehen wird oder ob eine lange und unerbittliche Rezession bevorsteht, so Christopher Smart, Chefstratege und Leiter des Barings Investment Institute.Der Juni werde Antworten liefern. Da ein Großteil der Angebotsseite rasch wieder in Betrieb genommen werde, stünden die größten Fragen im Zusammenhang damit, wie schnell die Nachfrage zurückkehren werde. Die wahrscheinlichsten Antworten würden ein sehr differenziertes Bild über Regionen, Branchen und Unternehmen hinweg zeichnen. So seien gegenwärtig die Aussichten in Asien viel besser als in Europa und den Vereinigten Staaten und für Branchen wie Gesundheitswesen und Technologie besser als für Einzelhandel und Freizeit. Der Juni werde diese Erwartungen bestätigen - oder enttäuschen. Man sollte nicht überrascht sein, überrascht zu werden.