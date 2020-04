XETRA-Aktienkurs Jungheinrich-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Jungheinrich AG:



Die Jungheinrich AG (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3), gegründet im Jahr 1953, zählt zu den weltweit führenden Lösungsanbietern für die Intralogistik. Mit einem umfassenden Portfolio an Flurförderzeugen, Logistiksystemen und Dienstleistungen bietet Jungheinrich seinen Kunden passgenaue Lösungen für die Herausforderungen der Industrie 4.0. Der Konzern mit Stammsitz in Hamburg ist weltweit in 40 Ländern mit eigenen Direktvertriebsgesellschaften und in über 80 weiteren Ländern durch Partnerunternehmen vertreten. Jungheinrich beschäftigt weltweit mehr als 18.000 Mitarbeiter und erzielte 2018 einen Konzernumsatz von 3,8 Mrd. EUR. Die Jungheinrich-Aktie ist im SDAX notiert. (30.04.2020/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Jungheinrich: Vorsichtig bleiben - AktienanalyseDer Gabelstaplerhersteller Jungheinrich (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3) wagt wegen der Corona-Krise keine Prognose mehr, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Die derzeitige Ausbreitung der Pandemie sowie die Gegenmaßnahmen hätten aktuell keine verlässliche Einschätzung der Geschäftsentwicklung zugelassen, so der Konzern. Zudem seien seit Anfang April erhebliche Nachfragerückgänge über alle Regionen und Produktsegmente zu verzeichnen, was zu einem deutlichen Rückgang beim Auftragseingang und in der Folge später auch beim Umsatz führe.Eigentlich keine guten Nachrichten. Schließlich habe Jungheinrich bereits Mitte Dezember, also noch vor Corona, einen trüben Ausblick gegeben. Wegen "einer höheren Volatilität im Auftragseingang und insbesondere mangels positiver Konjunktur- und Marktsignale" habe der Konzern damals mit einem Umsatz zwischen 3,6 und 3,8 Mrd. Euro und einem EBIT zwischen 150 und 200 Mio. Euro gerechnet. 2019 hätten die Erlöse noch bei 4,07 Mrd. und das Betriebsergebnis bei 263 Mio. Euro gelegen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Jungheinrich-Vorzugsaktie: