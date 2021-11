Auch für Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) sei es um 2,8% abwärts gegangen. Die Aktien des Elektroauto-Pioniers hätten sich mit einem Schlusskurs von etwas mehr als USD 1.033 weiter vom Rekordhoch bei USD 1.243 Dollar aus der Woche zuvor entfernt. Tesla-Chef Elon Musk habe nach einer Aufsehen erregenden Twitter-Abstimmung in den vergangenen Tagen weitere Aktien des E-Auto-Pioniers verkauft. Seit Wochenbeginn summiere sich deren Wert auf rund USD 5,7 Mrd. Insgesamt sei das Unternehmen an der Börse aber mehr als eine Billion Dollar wert.



Neben Tesla sei auch dessen kleinerer Elektroauto-Konkurrent Rivian (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, Ticker-Symbol: 99U, NASDAQ-Tiecker-Symbol: RIVN) im Fokus gestanden. Dessen Papiere hätten an ihrem erst dritten Tag an der Börse weiter kräftig zugelegt. Zuletzt sei es um 5,7% auf knapp USD 130 nach oben gegangen. Verglichen mit dem Ausgabepreis von USD 78 hätten sie damit schon zwei Drittel zugelegt. Der Konzern bringe in Dollar gemessen schon mehr auf die Börsenwaage als der renommierte deutsche Autobauer Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF). Und dabei mache Rivian bislang noch keinen nennenswerten Umsatz und schreibe außerdem rote Zahlen.



Zu den Gewinnern vom Freitag hätten auch die Aktien von Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) mit einem Plus von 1,2% gehört. Der Konzern wolle sich in zwei börsennotierte Unternehmen aufspalten. Dazu solle die Konsumgütersparte in den kommenden 18 bis 24 Monaten abgetrennt werden. Die andere Sparte solle dann der weitaus größere Pharmabereich mit rezeptpflichtigen Medikamenten und Medizintechnik sein.



Wie schon ganz oben erwähnt hätten sich die Technologiewerte am Freitag auffallend gut geschlagen. Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL), Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) und Salesforce.com (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) hätten etwa um jeweils rund 1,2 bis 1,4% zugelegt. (15.11.2021/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktien von Walt Disney (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) litten auch am Freitag noch unter den bereits Mittwoch vorgelegten Zahlen zum vierten Geschäftsquartal, in dem vor allem das wichtige Streaming-Geschäft enttäuscht hatte, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Aktien hätten im Freitagshandel weitere 1,5% eingebüßt.