Tradegate-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

138,26 EUR -1,34% (01.04.2021, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

162,83 USD -0,92% (01.04.2021, 22:10)



ISIN Johnson & Johnson-Aktie:

US4781601046



WKN Johnson & Johnson-Aktie:

853260



Ticker-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

JNJ



NYSE-Ticker-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

JNJ



Kurzprofil Johnson & Johnson:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) ist ein international tätiger Hersteller und Anbieter von Health-Care-Produkten. Zum Portfolio gehören sowohl verschreibungspflichtige wie auch frei erhältliche Präparate, darunter Wirkstoffe gegen Pilzinfektionen, Wundsalben, Kosmetika, Augentropfen, Schmerzmittel und Kontaktlinsen. Über Akquisitionen ist das Unternehmen auch verstärkt in den Bereichen Orthopädie, Diabetesforschung oder Kardiologie tätig und vertreibt außerdem Wirkstoffe gegen Krankheiten wie Schuppenflechte oder Rheuma. Die umfangreiche Produktpalette wird unter bekannten Marken wie Johnson's, Neutrogena, Band Aid, Listerine oder Carefree vertrieben. (04.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Pharmazie- und Konsumgüterherstellers Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) unter die Lupe.Der US-Konzern teste seinen Corona-Impfstoff fortan auch an Jugendlichen. Zunächst solle der Impfstoff im Rahmen einer seit September laufenden klinischen Studie an einer geringen Zahl 16- und 17-Jähriger erprobt werden, wie Johnson & Johnson am Freitag mitgeteilt habe. Nach der Überprüfung der ersten Daten solle die Studie dann schrittweise auf eine größere Gruppe von jüngeren Jugendlichen - ab einem Alter von 12 Jahren - ausgeweitet werden. Johnson & Johnson arbeite daran, den Impfstoff bald auch an Schwangeren und Kindern testen zu können.Die EU-Kommission habe das Mittel von Johnson & Johnson am 11. März zugelassen. In Deutschland solle er voraussichtlich ab Mitte April zum Einsatz kommen. Das Präparat, das von der Johnson & Johnson-Tochter Janssen in den Niederlanden entwickelt worden sei, werde Erwachsenen ab 18 Jahren in einer Einzeldosis verabreicht. Die anderen bis dato zugelassenen Impfstoffe würden ihre volle Wirkung erst nach der Verabreichung von zwei Dosen entfalten.Johnson & Johnson treibe die Entwicklung des Corona-Impfstoffes weiter voran. Die Aktie sei aber mit einem deutlichen Minus ins Osterwochenende gegangen. Belastend habe sich zuletzt ein Problem bei einer Charge ausgewirkt. "Der Aktionär" habe die Johnson & Johnson-Aktie im Dezember 2020 zum Kauf empfohlen und bleibe weiterhin optimistisch. Anleger sollten die Gewinne laufen lassen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Johnson & Johnson-Aktie: