Kurzprofil Johnson & Johnson:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ) ist ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New Brunswick, New Jersey. Mit den Geschäftsfeldern Consumer, Pharmaceuticals und Medical Devices & Diagnostics setzte der 1886 gegründete Konzern 2015 weltweit rund 70 Milliarden US-Dollar um. Rund 127.00 Mitarbeiter sind für das Unternehmen in mehr als 250 Firmen im Einsatz. Damit ist Johnson & Johnson eines der größten Gesundheitsunternehmen weltweit. (19.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des US-Pharmazie- und Konsumgüterherstellers Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Johnson & Johnson stehe nun im Schatten der Konkurrenz. Man habe nämlich die Probleme mit dem Impfstoff. In den USA sei die Verimpfung gestoppt worden. Die zuständige Behörde in den USA werde sich noch ein bisschen Zeit lassen. Die europäische Behörde EMA werde in dieser Woche entscheiden. Die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Trombose bekomme, liege bei Johnson & Johnson bei 0,00009%, so der Aktienprofi. Das hat aber ausgereicht, um die Verimpfung gestoppt zu haben, bevor dann genaue Daten vorliegen, so Andreas Deutsch, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur Johnson & Johnson-Aktie. (Analyse vom 19.04.2021)Die vollständige Analyse von Andreas Deutsch, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Johnson & Johnson-Aktie:Xetra-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:135,38 EUR +0,53% (19.04.2021, 17:14)