Wir passen unser Kursziel von zuvor USD 170 geringfügig auf USD 172 an und bekräftigen angesichts zumindest kurzfristig fehlender positiver Kurskatalysatoren unsere "halten"-Empfehlung, so Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, zur Johnson & Johnson-Aktie. Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG sähen das Chancen-/Risiko-Profil der Aktie als ausbalanciert. Hinsichtlich KGV, EV/Sales und EV/EBIT (jeweils auf Basis 2022e) spiegele die Aktie auf Basis des angepassten Kursziels weiterhin eine Prämie von rund 10% ggü. seiner Vergleichsgruppe wider, was die Analysten der Raiffeisen Bank International AG angesichts eines vergleichsweise höheren durchschnittlichen Gewinnwachstums (CAGR 2020-2023e) von 10,5% vs. 7,0% der Peer Group und seines diversifizierten Geschäftsmodells als fair erachten würden. (Analyse vom 12.11.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Johnson & Johnson-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

144,18 EUR +1,22% (12.11.2021, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

144,38 USD +1,53% (12.11.2021, 17:35)



ISIN Johnson & Johnson-Aktie:

US4781601046



WKN Johnson & Johnson-Aktie:

853260



Ticker-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

JNJ



NYSE-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

JNJ



Kurzprofil Johnson & Johnson:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) ist ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New Brunswick, New Jersey. Mit den Geschäftsfeldern Consumer, Pharmaceuticals und Medical Devices & Diagnostics setzte der 1886 gegründete Konzern 2015 weltweit rund 70 Milliarden US-Dollar um. Rund 127.00 Mitarbeiter sind für das Unternehmen in mehr als 250 Firmen im Einsatz. Damit ist Johnson & Johnson eines der größten Gesundheitsunternehmen weltweit. (13.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, hebt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) von 170 auf 172 USD an.In der wichtigen Pharmasparte habe der Konzern in Q3/2021 ein organisches Umsatzplus in Höhe von 13,8% erwirtschaften können. Der Umsatz sei bei USD 12,99 Mrd. zum Erliegen gekommen und habe mehr als die Hälfte des Gesamtumsatzes ausgemacht. Gerade monoklonale Antikörper (Darzalex, Stelara) würden das Wachstum besonders antreiben.Die von COVID-19 hart getroffene Medizintechniksparte zeige sich weiterhin auf Erholungskurs und habe ein organisches Umsatzwachstum in der Höhe von 7,6% generiert, angetrieben von Elektrophysiologie- und Wundverschlussprodukten in der Allgemeinchirurgie, chirurgischen Sehhilfen und Kontaktlinsen.Im Kampf gegen COVID-19 zähle der Impfstoff von J&J nach wie vor zu einer der wenigen, die verabreicht würden. Erst kürzlich habe das US-Unternehmen bei der amerikanischen Gesundheitsbehörde zusätzliche Daten der Phase 3-Studie zur Auffrischungsimpfung übermittelt. Demnach solle diese "Booster-Impfung", wenn sie 56 Tage nach der ersten Dosis verabreicht werde, 94% Schutz vor symptomatischen Erkrankungen bei mittelschwerem bis kritischem COVID-19 und 100% Schutz bei kritischem COVID-19 mindestens 14 Tage nach der Auffrischungsimpfung bieten. Außerdem solle eine Auffrischungsimpfung, die sechs Monate nach der Einzelimpfung verabreicht werde, den Antikörperspiegel eine Woche danach um das Neunfache erhöhen, nach vier Wochen gar um den Faktor 12.Von den jüngsten Einschränkungen der Impfstoffe von Moderna und BioNTech Pfizer bezüglich Alter der Geimpften könnte J&J als Profiteur hervorgehen.Neue Impulse könnte der Wechsel an der Spitze bringen. Der bisherige CEO Alex Gorsky werde das Zepter Anfang nächsten Jahres an Joaquin Duato übergeben. Dieser sei schon seit 32 Jahren im Unternehmen und zuletzt Stellvertreter des CEOs gewesen.Den Ausblick habe das Management infolge der soliden Quartalszahlen leicht nach oben angepasst. Für das Gesamtjahr 2021 rechne das Unternehmen nun mit Umsätzen in der Spanne von USD 92,8 Mrd. bis USD 93,3 Mrd. (vorher: USD 92,5 Mrd. bis USD 93,3 Mrd.), dennoch hätten Analysten hier etwas mehr erwartet. Den adjustierten Gewinn je Aktie sehe das Management zwischen USD 9,77 und USD 9,82 (vorher: USD 9,50 bis USD 9,60; Konsens: USD 9,64).Die Division Consumer Health habe ein organisches Wachstum von 5,7% verzeichnet, wobei der OTC-Bereich (rezeptfreie Medikamente) positiv habe aufzeigen können. Schwach hingegen hätten sich die Segmente Mundhygiene und Hautpflege entwickelt.Ein Bundeskonkursrichter in North Carolina habe am Mittwoch (10. November 2021) zugestimmt, rund 38.000 Klagen gegen Johnson & Johnson vorübergehend auszusetzen, in denen behauptet werde, das Babypuder des Unternehmens sei mit krebserregendem Asbest kontaminiert. Der Richter habe die Klagen jedoch nur für 60 Tage aufgeschoben. Außerdem habe er entschieden, dass der Fall in New Jersey, wo J&J seinen Hauptsitz habe, und nicht in North Carolina verhandelt werden sollte. Letzten Monat habe J&J ein umstrittenes juristisches Manöver angewandt, das als "Texas Two-Step" bekannt sei und Teil eines Versuchs sei, seine rechtliche Haftung zu begrenzen. Das Unternehmen habe eine neue Tochtergesellschaft namens LTL in Texas gegründet und seine gesamte Haftung im Zusammenhang mit Babypuder auf das neue Unternehmen geschoben. Dann habe die neue Firma LTL rasch Konkurs in North Carolina angemeldet, einem Bundesstaat, der aufgrund früherer Urteile als günstig für diese Art von Manövern gelte.Der größte Gesundheitskonzern der Welt habe im dritten Quartal 2021 ein durchwegs solides Zahlenwerk vorlegen können. Die wichtige Pharmasparte habe sich weiter stark gezeigt und auch die anderen zwei Bereiche hätten ein Wachstum aufweisen können. In Sachen COVID-19-Impfstoff habe der Konzern zuletzt vielversprechende Daten veröffentlicht. Neue Impulse könnte der Wechsel an der Spitze des Unternehmens bringen.