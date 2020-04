Xetra-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

133,42 EUR +2,44% (14.04.2020, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

146,03 USD +4,48% (14.04.2020, 22:10)



ISIN Johnson & Johnson-Aktie:

US4781601046



WKN Johnson & Johnson-Aktie:

853260



Ticker-Symbol Johnson & Johnson-Aktie Deutschland:

JNJ



NYSE-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

JNJ



Kurzprofil Johnson & Johnson:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ) ist ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New Brunswick, New Jersey. Mit den Geschäftsfeldern Consumer, Pharmaceuticals und Medical Devices & Diagnostics setzte der 1886 gegründete Konzern 2015 weltweit rund 70 Milliarden US-Dollar um. Rund 127.00 Mitarbeiter sind für das Unternehmen in mehr als 250 Firmen im Einsatz. Damit ist Johnson & Johnson eines der größten Gesundheitsunternehmen weltweit. (15.04.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson: Kurssprung nach Zahlen! ChartanalyseJohnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ) vermeldete gestern vorbörslich Zahlen, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Das Unternehmen habe mit einem Gewinn von 2,30 USD die Erwartungen von 1,99 USD deutlich übertroffen, habe jedoch aufgrund der Coronapandemie die Prognose für das Jahr senken müssen. Die Aktie habe positiv auf diese Zahlen reagiert und sei um 4,48% geklettert. Am 6. April sei die Aktie über die Nackenlinie einer inversen SKS nach oben ausgebrochen.Das Chartbild der Johnson & Johnson-Aktie mache einen bullischen Eindruck. Mittelfristig seien weitere Kursgewinne in Richtung 169,00 bis 170,00 USD möglich. Allerdings lägen bei 148,32 und 154,50 USD noch wichtige Hürden, an denen die Rally kurzfristig pausieren könnten. Ein Rückfall unter 134,60 USD würde das Chartbild aber wieder deutlich eintrüben. In diesem Fall müsste mit Abgaben in Richtung 126,34 USD oder sogar 109,16 USD gerechnet werden. (Analyse vom 15.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:134,20 EUR +0,98% (15.04.2020, 08:43)