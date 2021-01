Börsenplätze Johnson & Johnson-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

141,96 EUR +4,00% (26.01.2021, 15:47)



NYSE-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

172,95 USD +4,20% (26.01.2021, 15:48)



ISIN Johnson & Johnson-Aktie:

US4781601046



WKN Johnson & Johnson-Aktie:

853260



Ticker-Symbol Johnson & Johnson-Aktie Deutschland:

JNJ



NYSE Ticker-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

JNJ



Kurzprofil Johnson & Johnson:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ) ist ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New Brunswick, New Jersey. Mit den Geschäftsfeldern Consumer, Pharmaceuticals und Medical Devices & Diagnostics setzte der 1886 gegründete Konzern 2015 weltweit rund 70 Milliarden US-Dollar um. Rund 127.00 Mitarbeiter sind für das Unternehmen in mehr als 250 Firmen im Einsatz. Damit ist Johnson & Johnson eines der größten Gesundheitsunternehmen weltweit. (26.01.2021/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Pharmazie- und Konsumgüterherstellers Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ) unter die Lupe.Der größte Gesundheitskonzern der Welt habe heute vorbörslich sein Zahlenwerk zum vierten Quartal 2020 präsentiert und dabei die Markterwartungen sowohl umsatz- als auch gewinnseitig übertreffen können. Die Umsätze hätten in Q4 um 8,3% auf USD 22,48 Mrd. gesteigert werden können, Analysten hätten im Schnitt lediglich mit USD 21,67 Mrd. gerechnet. Der adjustierte Gewinn je Aktie von USD 1,86 sei zwar um 1,1% niedriger ausgefallen als im Vorjahresquartal (USD 1,88), damit habe er aber ebenfalls über dem Konsens von USD 1,83 gelegen.In der wichtigen Pharmasparte hätten die Umsätze um 16,3% auf USD 12,27 Mrd. deutlich gesteigert werden können, hier hätten die Analystenschätzungen mit USD 11,4 Mrd. deutlich darunter gelegen. Deutlich besser als erwartet sei es auch für die zuletzt schwächelnde Medizintechniksparte gelaufen, hier hätten sich die Umsätze gegenüber dem Vorjahresquartal nur geringfügig um 0,6% verringert. Die Sparte Consumer Health habe mit +1,4% wiederum ein kleines Plus erzielt.Der US-Pharmakonzern rechne in den kommenden Tagen mit Daten aus der Phase-3-Studie eines COVID-19-Impfstoffs. Diese solle Aufschluss darüber geben, ob der Impfstoff als Einzeldosis wirksam sei. Dies würde ihm einen erheblichen Wettbewerbsvorteilgegenüber denen von BioNTech/Pfizer und Moderna verschaffen, die beide jeweils zwei Dosen erfordern würden. Früheren Angaben zufolge solle der Zulassungsantrag in der EU im Februar gestellt werden.Die letzte Empfehlung für die Aktie von Johnson & Johnson lautete "halten", so Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 26.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link