NYSE-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

159,48 USD -1,34% (13.04.2021, 22:10)



ISIN Johnson & Johnson-Aktie:

US4781601046



WKN Johnson & Johnson-Aktie:

853260



Ticker-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

JNJ



NYSE-Ticker-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

JNJ



Kurzprofil Johnson & Johnson:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) ist ein international tätiger Hersteller und Anbieter von Health-Care-Produkten. Zum Portfolio gehören sowohl verschreibungspflichtige wie auch frei erhältliche Präparate, darunter Wirkstoffe gegen Pilzinfektionen, Wundsalben, Kosmetika, Augentropfen, Schmerzmittel und Kontaktlinsen. Über Akquisitionen ist das Unternehmen auch verstärkt in den Bereichen Orthopädie, Diabetesforschung oder Kardiologie tätig und vertreibt außerdem Wirkstoffe gegen Krankheiten wie Schuppenflechte oder Rheuma. Die umfangreiche Produktpalette wird unter bekannten Marken wie Johnson's, Neutrogena, Band Aid, Listerine oder Carefree vertrieben. (14.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson: Ende der Abwärtsbewegung deutet sich an - ChartanalyseDie Aktie von Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung und erreichte am 26. Januar 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 173,65 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Seit diesem Hoch korrigiere die Aktie. Dabei sei sie im Tief auf den EMA 200 zurückgefallen. Von dort aus habe sich der Wert bis an den Widerstand bei 167,80 USD erholt. Zuletzt habe die Aktie wieder nachgegeben. Nach den gestrigen Meldungen über eine Impfpause mit dem von Johnson & Johnson hergestellten Covid-19 Impfstoff habe die Aktie schwach eröffnet und sei auf den Unterstützungsbereich um 157,12 bis 157,00 USD zurückgefallen.Der gestrige Handelsverlauf deute auf das Ende der Abwärtsbewegung der letzten Tage hin. Ein Anstieg auf Tagesschlusskursbasis über 159,78 USD wäre eine Bestätigung. In diesem Fall könnte die Aktie bis 167,80 USD ansteigen. Gelinge ein Ausbruch über diese Marke, wäre sogar Platz bis ca. 182,50 USD. Sollte der Wert aber per Tagesschlusskurs unter 157,00 USD abfallen, dann könnte es zu einer Abwärtsbewegung in Richtung 145,00 USD oder sogar 133,65 USD kommen. (Analyse vom 14.04.2021)Börsenplätze Johnson & Johnson-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:132,74 EUR -0,49% (14.04.2021, 08:57)